Youri Tielemans maakt indruk bij Manchester United: Carrick doet opvallende uitspraak

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Youri Tielemans maakt indruk bij Manchester United: Carrick doet opvallende uitspraak
Foto: © photonews

Manchester United beleeft een bijzonder moeilijke seizoensstart, maar Youri Tielemans vormt een van de lichtpunten bij de Engelse topclub. De Rode Duivel was zondag opnieuw belangrijk tegen Leeds United en kreeg na afloop bijzonder veel lof van trainer Michael Carrick. Die ziet de Belgische middenvelder steeds meer uitgroeien tot een echte leider binnen zijn spelersgroep.

Manchester United moest zondag genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel op het veld van Leeds. Tielemans leverde na 35 minuten de assist voor de openingstreffer van Bryan Mbeumo, maar kort na de rust bracht Dominic Calvert-Lewin de thuisploeg opnieuw langszij. Ondanks het teleurstellende resultaat kon Carrick enkele positieve zaken onthouden. Vooral de prestatie van zijn Belgische middenvelder stemde hem tevreden.

Tijdens zijn persconferentie, gepubliceerd op de officiële website van Manchester United, kreeg Carrick de vraag hoe hij de ontwikkeling van Tielemans beoordeelt. Zijn antwoord liet weinig aan de verbeelding over. "Ik ben heel tevreden over Youri. Hij laat precies zien wat we verwachtten en hoopten toen we hem naar de club haalden", verklaarde de trainer. "Zijn ervaring, aanwezigheid en persoonlijkheid zijn enorm belangrijk."

Carrick ziet echte leider in Tielemans

Volgens Carrick onderscheidt de voormalige speler van Anderlecht zich niet alleen door zijn voetballende kwaliteiten, maar ook door zijn ingesteldheid. "Ik had het over de opofferingen die Bryan voor de ploeg doet. Youri is ook iemand die alles zal doen wat je van hem vraagt. Hij stond vandaag opnieuw vooraan om de ploeg te leiden. We hebben verschillende ervaren spelers en hij heeft daar nog iets aan toegevoegd."

Dat zijn opvallende complimenten voor een speler die afgelopen zomer overkwam van Aston Villa voor zo'n 41 miljoen euro. Tielemans moet bij Manchester United mee voor stabiliteit zorgen op het middenveld. Tegen Leeds liet hij opnieuw zien waarom de club hem aantrok. Naast zijn assist zorgde hij met zijn passing en spelinzicht geregeld voor aanvallende impulsen. Zijn samenwerking met Mbeumo leverde bovendien het enige doelpunt van United op.

Manchester United blijft onder druk staan


Toch blijft de sportieve situatie zorgwekkend. Manchester United won amper één van zijn eerste zeven competitiewedstrijden en staat in de onderste helft van het klassement. Carrick weigert echter de moed te verliezen. "Het voelde vandaag een beetje als een nieuwe start. De spelers willen er echt alles aan doen om het goed te maken voor elkaar", vertelde hij. De trainer beseft dat de resultaten dringend moeten verbeteren, maar het vertrouwen in Tielemans staat alvast buiten kijf.

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