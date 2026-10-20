Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder
Foto: © photonews
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Vincent Kompany dreigt een belangrijke afspraak in de Champions League te moeten missen. Bayern München neemt het woensdagavond op tegen Arsenal in een absolute topaffiche, maar het is nog onzeker of de Belgische trainer langs de zijlijn zal staan. Zijn fysieke problemen waren al bekend, maar nu blijkt dat hij ook met een griepachtige infectie kampt.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Absolut Bayern heeft die infectie de klachten aan zijn heup en oud littekenweefsel verergerd. Daardoor zou Kompany onder meer moeite hebben met traplopen en langdurig rechtstaan. Dat is uiteraard geen ideale situatie voor een trainer die zijn ploeg moet begeleiden tijdens een van de zwaarste affiches van de Europese campagne.

Laatste training moet duidelijkheid brengen

Bayern plant dinsdag om 14 uur nog een laatste training voor de confrontatie met Arsenal. Twee uur later staat ook een persconferentie op het programma. Dan moet duidelijk worden hoe Kompany eraan toe is en of hij de verplaatsing naar de zijlijn kan maken.

Zijn aanwezigheid op die persconferentie zou alvast een eerste aanwijzing kunnen geven, al zegt dat op zich nog niet alles over zijn inzetbaarheid tijdens de wedstrijd.

Topaffiche met grote inzet

De wedstrijd tegen Arsenal is een belangrijke test voor Bayern, dat onder Kompany opnieuw hoge ambities koestert in Europa. De Duitse grootmacht krijgt met de Engelse kampioen een tegenstander van het hoogste niveau tegenover zich. In zulke duels zijn de voorbereiding, de tactische keuzes en de coaching tijdens de wedstrijd van groot belang. Een afwezige Kompany zou daarom een extra complicatie betekenen voor de Duitse club.


Voorlopig is er echter geen definitieve bevestiging dat de Belgische coach niet kan werken. Bayern zal de situatie nauwgezet opvolgen en pas daarna beslissen hoe het verder moet. De laatste training en de persconferentie worden dus belangrijke momenten voor de club én voor Kompany zelf. Eén ding is duidelijk: met de clash tegen Arsenal in aantocht kan Bayern een fitte trainer goed gebruiken.

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