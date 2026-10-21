De meest besproken manager van de Premier League is in het geheim getrouwd met ravisante Duitse actrice

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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De meest besproken manager van de Premier League is in het geheim getrouwd met ravisante Duitse actrice
Foto: © photonews

Fabian Hürzeler beleeft niet alleen sportief mooie tijden bij Brighton, ook privé zou de Duitse trainer een belangrijke stap hebben gezet. Volgens de Duitse krant Bild is de 33-jarige coach tijdens de recente interlandbreak in het huwelijksbootje gestapt met actrice Anna Karolin Berger. Het koppel heeft zelf nog niet publiek gereageerd op het nieuws.

Hürzeler en Berger maakten hun relatie pas afgelopen zomer bekend. Toen deelden ze beelden van een vakantie op Mauritius. Sindsdien verschenen ze ook samen op evenementen, waaronder de Oostenrijkse Grand Prix en wedstrijden op het WK voetbal.

De relatie speelt zich deels op afstand af. Hürzeler werkt in Engeland bij Brighton, terwijl Berger professioneel actief is in München. Toch zou de actrice geregeld naar het Amex Stadium afzakken om haar partner aan het werk te zien.

Berger bekend van Duitse televisiesoap

Berger is in Duitsland vooral bekend als actrice. Sinds 2025 speelt ze het personage Larissa Mahnke in de populaire soap Sturm der Liebe. Ze nam die rol over nadat voorgangster Vivien Wulf de reeks had verlaten.

Dat Hürzeler inmiddels een trouwring zou dragen, viel ook op tijdens de recente 5-0-zege van Brighton tegen Crystal Palace. Volgens Bild is dat een aanwijzing voor het huwelijk tijdens de interlandbreak, al is er voorlopig geen officiële bevestiging van het koppel.

Ook sportief beleeft Hürzeler hoogdagen

Hürzeler geldt als een van de opvallende jonge trainers in het Europese voetbal. Na een sterk vorig seizoen, waarin Brighton zich plaatste voor Europees voetbal, is de club ook aan de huidige Premier League-campagne uitstekend begonnen. De Seagulls staan voorlopig derde, achter Manchester City en Arsenal.

De Duitser ligt bij Brighton nog onder contract tot 2029, nadat hij in mei een nieuwe overeenkomst ondertekende. Terwijl zijn ploeg op het veld indruk maakt, melden Duitse media dus ook privé groot nieuws voor de trainer. Zolang Hürzeler en Berger zelf niets bevestigen, blijft het wel bij berichten over een mogelijk geheim huwelijk.

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Fabian Hürzeler

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