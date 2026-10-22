116 doelpunten in dolle avond Europa: het overzicht met Belgische hoofdrollen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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116 doelpunten in dolle avond Europa: het overzicht met Belgische hoofdrollen
Foto: © photonews

Vier Belgische teams kwamen op donderdagavond in actie, maar evenzeer nog heel wat andere ploegen. In 36 wedtrijden werden meer dan honderd doelpunten gemaakt voor een gemiddelde van meer dan drie goals per wedstrijd. Wie deed de beste zaken? Het overzicht.

Malick Fofana en ex-RSC Anderlecht-speler Nilson Angulo stonden donderdag allebei aan de aftrap bij Sunderland voor de verplaatsing naar Lech Poznan. Angulo drukte al bijzonder vroeg zijn stempel op de wedstrijd: na amper twee minuten leverde hij de assist voor Timur Tuterov, die de 0-1 tegen de netten werkte.

Sunderland laat zege uit handen glippen in Poznan

De Black Cats kregen nadien kansen om de voorsprong verder uit te bouwen. Malick Fofana kwam dicht bij de 0-2, maar zijn poging scheerde langs de paal. Sunderland slaagde er niet in om de wedstrijd definitief op slot te gooien en kreeg daar in de tweede helft de rekening voor gepresenteerd.

Leo Bengtsson zorgde in de 70e minuut voor de gelijkmaker namens Lech Poznan: 1-1. Fofana speelde de volledige wedstrijd, maar kon geen doelpunt of assist achter zijn naam zetten. Voor Sunderland zijn het de eerste verloren punten in de Europese campagne.

Marseille zakt steeds dieper weg

Lech Poznan is binnenkort de volgende tegenstander van Union SG. Olympique Marseille wacht dan weer als toekomstige opponent van RSC Anderlecht. De Brusselaars kunnen met vertrouwen uitkijken naar die confrontatie, want de Franse club beleeft een bijzonder moeilijke Europa League-campagne.

Marseille ging donderdag met 1-0 onderuit op het veld van Sturm Graz. Eerder verloor de ploeg al bij Besiktas en tegen Olympiakos. Met nul punten uit drie wedstrijden lijkt de Europese uitschakeling voor de Zuid-Fransen nu al een realistisch scenario.

De Busser houdt de nul voor AZ

Bij de Belgen viel vooral Jari De Busser op. De vierde doelman van de Rode Duivels hield zijn netten schoon tijdens de 0-4-zege van AZ Alkmaar op het veld van Ararat-Armenia. AZ staat na drie speeldagen op zes punten.

In de Conference League won Ajax dan weer van Atalanta Bergamo met 2-0. In de Conference League vielen 54 doelpunten in 18 wedstrijden of een gemiddelde van drie per wedstrijd. In de Europa League vielen er zelfs 62 goals.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SL Benfica SL Benfica 3 9 3 0 0 10-2 8 W W W
2. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 9 3 0 0 8-0 8 W W W
3. Bournemouth Bournemouth 3 9 3 0 0 8-1 7 W W W
4. Ferencváros Ferencváros 3 9 3 0 0 9-3 6 W W W
5. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 3 9 3 0 0 4-1 3 W W W
6. Union SG Union SG 3 7 2 1 0 8-1 7 W G W
7. Juventus Juventus 3 7 2 1 0 9-3 6 W W G
8. Besiktas Besiktas 3 7 2 1 0 9-5 4 W W G
9. Sunderland Sunderland 3 7 2 1 0 4-2 2 W W G
10. AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 6 2 0 1 6-2 4 V W W
11. Omonia Nicosia Omonia Nicosia 3 6 2 0 1 5-4 1 W W V
12. Lyon Lyon 3 6 2 0 1 5-6 -1 W W V
13. Rennes Rennes 3 5 1 2 0 4-3 1 G W G
14. Real Sociedad Real Sociedad 3 4 1 1 1 8-3 5 V G W
15. Crystal Palace Crystal Palace 3 4 1 1 1 8-5 3 W V G
16. Sparta Praag Sparta Praag 3 4 1 1 1 5-3 2 W G V
17. Levski Sofia Levski Sofia 3 4 1 1 1 3-3 0 V G W
18. Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 4 1 1 1 3-4 -1 G W V
19. Sturm Graz Sturm Graz 3 4 1 1 1 1-3 -2 G V W
20. NEC NEC 3 4 1 1 1 5-8 -3 V G W
21. Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3 4 1 1 1 3-6 -3 W V G
22. Anderlecht Anderlecht 3 3 1 0 2 4-3 1 V V W
23. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3 3 1 0 2 5-5 0 V V W
24. AC Milan AC Milan 3 3 1 0 2 4-5 -1 V W V
25. Celta De Vigo Celta De Vigo 3 3 1 0 2 3-4 -1 V V W
26. OFI Kreta OFI Kreta 3 3 1 0 2 3-4 -1 W V V
27. Bialystok Bialystok 3 3 1 0 2 4-6 -2 V W V
28. Torreense Torreense 3 3 1 0 2 4-7 -3 W V V
29. NK Celje NK Celje 3 1 0 1 2 2-7 -5 V V G
30. Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 3 1 0 1 2 1-6 -5 G V V
31. Lillestrøm SK Lillestrøm SK 3 1 0 1 2 2-9 -7 V G V
32. Lech Poznan Lech Poznan 3 1 0 1 2 1-9 -8 V V G
33. Viktoria Plzen Viktoria Plzen 3 0 0 0 3 2-7 -5 V V V
34. Marseille Marseille 3 0 0 0 3 1-6 -5 V V V
35. Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3 0 0 0 3 3-9 -6 V V V
36. Ararat Yerevan Ararat Yerevan 3 0 0 0 3 2-11 -9 V V V
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 Speeldag 3
Juventus Juventus 2-2 Rennes Rennes
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 0-4 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
OFI Kreta OFI Kreta 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Marseille Marseille
Lech Poznan Lech Poznan 1-1 Sunderland Sunderland
Ferencváros Ferencváros 4-1 Torreense Torreense
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2-4 NEC NEC
Union SG Union SG 4-0 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-0 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
NK Celje NK Celje 2-2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Bialystok Bialystok 0-3 Anderlecht Anderlecht
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 0-6 Real Sociedad Real Sociedad
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofia Levski Sofia
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Bournemouth Bournemouth 3-0 AC Milan AC Milan
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-4 SL Benfica SL Benfica
Besiktas Besiktas 2-2 Crystal Palace Crystal Palace

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