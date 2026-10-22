116 doelpunten in dolle avond Europa: het overzicht met Belgische hoofdrollen

Vier Belgische teams kwamen op donderdagavond in actie, maar evenzeer nog heel wat andere ploegen. In 36 wedtrijden werden meer dan honderd doelpunten gemaakt voor een gemiddelde van meer dan drie goals per wedstrijd. Wie deed de beste zaken? Het overzicht.

Malick Fofana en ex-RSC Anderlecht-speler Nilson Angulo stonden donderdag allebei aan de aftrap bij Sunderland voor de verplaatsing naar Lech Poznan. Angulo drukte al bijzonder vroeg zijn stempel op de wedstrijd: na amper twee minuten leverde hij de assist voor Timur Tuterov, die de 0-1 tegen de netten werkte.

Sunderland laat zege uit handen glippen in Poznan

De Black Cats kregen nadien kansen om de voorsprong verder uit te bouwen. Malick Fofana kwam dicht bij de 0-2, maar zijn poging scheerde langs de paal. Sunderland slaagde er niet in om de wedstrijd definitief op slot te gooien en kreeg daar in de tweede helft de rekening voor gepresenteerd.

Leo Bengtsson zorgde in de 70e minuut voor de gelijkmaker namens Lech Poznan: 1-1. Fofana speelde de volledige wedstrijd, maar kon geen doelpunt of assist achter zijn naam zetten. Voor Sunderland zijn het de eerste verloren punten in de Europese campagne.

Marseille zakt steeds dieper weg

Lech Poznan is binnenkort de volgende tegenstander van Union SG. Olympique Marseille wacht dan weer als toekomstige opponent van RSC Anderlecht. De Brusselaars kunnen met vertrouwen uitkijken naar die confrontatie, want de Franse club beleeft een bijzonder moeilijke Europa League-campagne.

Marseille ging donderdag met 1-0 onderuit op het veld van Sturm Graz. Eerder verloor de ploeg al bij Besiktas en tegen Olympiakos. Met nul punten uit drie wedstrijden lijkt de Europese uitschakeling voor de Zuid-Fransen nu al een realistisch scenario.





De Busser houdt de nul voor AZ

Bij de Belgen viel vooral Jari De Busser op. De vierde doelman van de Rode Duivels hield zijn netten schoon tijdens de 0-4-zege van AZ Alkmaar op het veld van Ararat-Armenia. AZ staat na drie speeldagen op zes punten.

In de Conference League won Ajax dan weer van Atalanta Bergamo met 2-0. In de Conference League vielen 54 doelpunten in 18 wedstrijden of een gemiddelde van drie per wedstrijd. In de Europa League vielen er zelfs 62 goals.