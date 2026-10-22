Dubbel noodlot(?) voor David Hubert, supporters boos: "Slaapt UEFA? Dit is rugby"

Union SG is bezig aan een bevreemdende derde partij in de Europa League in Duitsland tegen Hapoel Beer Sheeva. David Hubert moest vooraf al heel wat spelers missen, maar lijkt nu opnieuw door het noodlot te worden getroffen.

Na een halfuur in de wedstrijd tussen Union SG en Hapoel Beer Sheeva waren er al twee wisselmomenten van Union SG. David Hubert zag andermaal twee van zijn basisspelers uitvallen en er was al zo weinig overschot bij de Brusselaars.

Biondic valt uit na ongelukkig neerkomen

Eerst was het diepe spits Biondic die al snel naar de kant moest. Hij kwam na een tackle volledig slecht neer en mistrapte zich compleet. Daardoor leek hij zijn enkel en/of voet om te slaan, waardoor zijn wedstrijd er meteen op zat.

@NeleB2509 Vies omgeslagen. Hopelijk valt het mee voor Biondic. — Kris met K (@grabberke) October 22, 2026

Het was een akelig beeld, maar hoe ernstig de zaak is zal nog moeten blijken. Mogelijk zijn de ligamenten van de enkel (ernstig) geraakt en moet David Hubert hem ook een paar weken missen. En daar bleef het niet bij voor Union SG.

Supporters boos na blessure Olaru bij Union SG

Tien minuten later was er al een tweede blessure te melden, deze keer na een elleboogduel met Yehoshua op Olaru. De speler van Hapoel Beer Sheeva kreeg geel, maar Olaru kon niet verder doordat zijn gezicht toch wel ferm geraakt werd.



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En zo moest David Hubert in een desolaat Düsseldorf meteen twee keer vervangen en wordt de de spoeling in de kern steeds dunner. Hij zal alvast het hart vasthouden dat de blessures voor beide spelers enorm zullen meevallen.