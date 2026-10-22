Live. Transfernieuws 22/10: Beveren en Zulte Waregem zetten in op de jeugd
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Zulte Waregem blijft maar inzetten op jong talent en geeft Obambi een contract
Eerder deze week had Zulte Waregem al de handtekening van Dylan Deves aangekondigd via de sociale media. En ook op donderdag was het nog een keertje raak, want andermaal hebben ze een jong talent weten vast te leggen binnen de A-kern. Op die manier wordt steeds duidelijker dat Essevee volop wil inzetten op de jeugd.
Ook Joaquin Obambi heeft een contract getekend bij Essevee. Dat liet de club weten in een statement via de sociale media: "Joaquin tekent zijn eerste profcontract bij Essevee. De 19-jarige aanvaller, met een neus voor doelpunten, deed al 4 keer de netten trillen bij Jong Essevee. Proficiat, Joaquin."
Real Madrid en Jude Bellingham gaan langer met elkaar door
Het huidige contract van Jude Bellingham bij Real Madrid liep tot juni 2029. Alle partijen hebben een akkoord gevonden om die overeenkomst te verlengen tot 2031 en het is enkel nog wachten op de definitieve handtekeningen om de deal helemaal rond te maken, zoveel is duidelijk.
De gesprekken tussen Real en Bellingham lopen al langere tijd. Aan het einde van vorig seizoen begonnen de onderhandelingen over de contractverlenging al. Daarmee is er een vergelijk gevonden en moeten de geïnteresseerde clubs nog veel dieper in de buidel tasten als ze hem komende zomer zouden willen proberen losweken.
Genk grijpt in om goudhaantje langer vast te kunnen leggen
KRC Genk wil Aaron Bibout de komende jaren verder zien doorgroeien. De Limburgers hebben het contract van de 22-jarige aanvaller aangepast, waardoor de club hem nu ook een optie geeft om de samenwerking tot medio 2031 te verlengen. Bibout lag al vast tot 2030, maar Genk onderstreept met die extra optie het vertrouwen in zijn verdere ontwikkeling. (Lees meer)
Beveren geeft jongeling een eerste profcontract
Beveren kondigde deze namiddag aan dat het Tibe s'Jongers een eerste profcontract voorgeschoteld heeft. De 19-jarige middenvelder is de kapitein bij de beloften, maar mag op termijn dus ook gaan dromen van de A-kern. Of hij snel minuten zal maken in de Jupiler Pro League zal nog moeten blijken.
General Manager Bob Peeters is meer dan in de wolken over de nieuwe 'aanwinst' voor Beveren: "Tibe is een fantastische gast. Bescheiden, gedreven en altijd bereid om dat extra stapje te zetten. Hij draagt het DNA van deze club in zich, en daarmee is hij het perfecte voorbeeld voor onze jeugd."
𝗧𝗜𝗕𝗘 𝗦'𝗝𝗢𝗡𝗚𝗘𝗥𝗦 𝗧𝗘𝗞𝗘𝗡𝗧 𝗘𝗘𝗥𝗦𝗧𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗖𝗧 𝗕𝗜𝗝 𝗦𝗞𝗕 🟡🔵 Tibe s'Jongers heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij SKB. De 19-jarige middenvelder zet daarmee de volgende grote stap in een verhaal dat jaren geleden begon op onze jeugdvelden. Meer info via https://t.co/GwWJ0SilAe— SK Beveren (@SKBeveren) October 22, 2026
Na Europese topprestatie dreigt Club Brugge goudhaantje te verliezen: "Ik zie hem snel in de Premier League"
Jan Breydel was woensdag tegen Lens opnieuw volledig uitverkocht. Niet alleen de supporters waren van de partij, ook heel wat buitenlandse scouts zakten af naar Brugge om de spelers van Club aan het werk te zien. Vooral één jonge Belg wist zich opnieuw in de kijker te spelen: Joaquin Seys. (Lees meer)
Zulte Waregem legt Dylan Deves onder zeil voor twee seizoenen
"Dylan maakt vandaag het mooie weer bij Jong Essevee. De linksachter tekent een contract van 2 seizoenen (met een optie) bij Zulte Waregem. Dylan Deves kwam afgelopen zomer over van Sporting Charleroi. Proficiat, Dylan!"
Met die woorden heeft Zulte Waregem via facebook de contractverlenging van Dylan Deves aangekondigd. De jonge linksachter lijkt op die manier stilaan in de buurt van de A-kern te komen en zou met oog op de toekomst wel eens van grote waarde kunnen zijn voor Essevee. We volgen zijn carrière alvast op de voet mee de komende maanden en jaren.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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