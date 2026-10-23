🎥 Anderlecht-fans gaan uit hun dak voor ex-speler: huidige kern kan alleen maar dromen van zoveel liefde

Marcin Wasilewski is nog lang niet vergeten bij de supporters van Anderlecht. Dat bleek nog maar eens in Polen, waar de voormalige verdediger een ronduit indrukwekkend onthaal kreeg van de meegereisde paars-witte fans. In Bialystok kwamen ze opnieuw oog in oog te staan met hun vroegere publiekslieveling, die duidelijk nog altijd een bijzondere plaats in hun hart heeft.

De ontmoeting vond al in de namiddag plaats in het stadscentrum, waar Wasilewski en de Anderlecht-aanhang elkaar troffen. Wat volgde, was een warm moment van herkenning. Meer dan twee minuten lang werd de Pool toegezongen en toegejuicht door de supporters. Een ontvangst die duidelijk maakte dat zijn band met de club en haar fans de tand des tijds heeft doorstaan.

Wasilewski blijft een cultheld bij Anderlecht

Wasilewski speelde tussen 2007 en 2013 voor Anderlecht en groeide uit tot een cultfiguur bij de Brusselse club. De Pool stond bekend om zijn onverzettelijkheid, fysieke spel en enorme strijdlust. Hij was het type verdediger dat zich voor elke bal in de strijd gooide en daarmee de supporters voor zich won.

© photonews

Zijn periode in Brussel werd ook getekend door een zware blessure. In 2009 liep hij na een duel met Axel Witsel een dubbele beenbreuk op. Wasilewski knokte zich terug en bleef een symbool van doorzettingsvermogen. Dat verhaal draagt mee bij aan de bijzondere status die hij bij een deel van de Anderlecht-aanhang geniet.

Huidige spelers kunnen alleen maar dromen van zoveel liefde

De ontvangst in Polen vormde tegelijk een opvallend contrast met de relatie tussen de huidige spelersgroep en de supporters. Meer dan 700 Anderlecht-fans maakten de verplaatsing naar Bialystok, op slechts enkele kilometers van de grens met Belarus. Toch is het maar de vraag of iemand uit de huidige kern ooit dezelfde emotionele band met de aanhang zal opbouwen als Wasilewski.

Zelfs de overwinning op Poolse bodem zal dat niet zomaar veranderen. De beelden van de toegezongen oud-verdediger maakten vooral duidelijk hoe lang de herinnering aan een echte publiekslieveling kan blijven leven. Voor Wasilewski was het een warm weerzien, voor de Anderlecht-fans een kans om nog eens te tonen hoeveel hun voormalige krijger voor hen betekent.



