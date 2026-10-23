🎥 Ex-Genk-spits Tolu Arokodare steelt de show op persconferentie na de match: hilariteit alom

Tolu Arokodare was donderdagavond een van de blikvangers bij Ajax. De Nigeriaanse spits opende tegen Atalanta de score in de 2-0-zege, maar na het laatste fluitsignaal ging het in Amsterdam vooral over een grappig moment tijdens de persconferentie. Met één onverwachte opmerking kreeg hij de hele zaal aan het lachen.

Willem Vissers van de Volkskrant nam eerst het woord om de aanvaller te prijzen voor zijn bescheidenheid en zijn manier om ploegmaats complimenten te geven. Arokodare was zichtbaar blij met die woorden. “Heel erg bedankt. God zegene je”, reageerde hij, waarna hij zich met een brede glimlach tot de andere aanwezige journalisten richtte: “Can everybody please be like William?” Het gelach was meteen hoorbaar. Toen later ook zijn toekomst ter sprake kwam, had hij nog een grapje klaar.

Arokodare ziet een langer verblijf bij Ajax zitten

Arokodare wordt door Ajax tot de zomer van 2027 gehuurd van Wolverhampton Wanderers. De Amsterdammers bedongen ook een aankoopoptie, die volgens de berichtgeving tussen de achttien en twintig miljoen euro zou bedragen. Over de onderhandelingen wilde de spits zelf weinig kwijt. “Dat is iets tussen Ajax en Wolves, daar kan ik niets over zeggen”, antwoordde hij op de vraag van Mike Verweij van De Telegraaf.

Of hij zelf openstaat voor een definitieve transfer naar Amsterdam? Daarover bestond minder twijfel. “Natuurlijk sta ik daarvoor open. Ik vind het hier geweldig. Ik hou ervan om hier te zijn. De mensen zijn geweldig, de supporters zijn geweldig, het team is geweldig, de club is geweldig en jullie zijn geweldig.” Vervolgens kon hij het niet laten om nog een keer naar Vissers te verwijzen: “Maar William is nóg leuker.” Daarmee was de toon van de persconferentie helemaal gezet.

Geen frustratie over zijn rol als invaller

Ook over zijn doelpunt tegen Atalanta bleef Arokodare opvallend bescheiden. Hij begon op de bank, omdat Marcos Leonardo opnieuw de voorkeur kreeg, maar viel in en zette Ajax op weg naar de overwinning. “Als je speler van Ajax bent, ben je sowieso belangrijk, ongeacht of je in de basis staat of niet”, legde hij uit. “Ook als je niet speelt, ben je belangrijk, omdat je op de training je ploeggenoten helpt om beter te worden.”

De Nigeriaan had dan ook geen probleem met de keuze van de trainer. “Ik ben een geduldig persoon. Natuurlijk wil iedereen spelen en in de basis staan, maar Leo speelde de vorige wedstrijd heel goed en de trainer vond dat hij het verdiende om te beginnen.”



