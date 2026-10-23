Analist maakt Anderlecht met de grond gelijk na EL-overwinning: "Blind en kreupel"

Anderlecht heeft donderdagavond een overtuigende 0-3-overwinning geboekt op het veld van Jagiellonia Białystok. Toch was niet iedereen in Polen onder de indruk van paars-wit. Voormalig Pools international Artur Wichniarek haalde na afloop bijzonder hard uit naar de verdedigers van Anderlecht.

De Brusselaars hadden hun eerste twee wedstrijden in de Europa League verloren, maar zetten in Polen de scheve situatie recht. Mihajlo Cvetkovic, Marten Winkler en Jayden Onia-Seke zorgden voor de doelpunten. Ondanks die duidelijke cijfers zag Wichniarek vooral grote tekortkomingen bij de Belgische recordkampioen.

Harde woorden voor Anderlecht-verdedigers

"Die twee centrale verdedigers van Anderlecht zijn blind en kreupel", verklaarde Wichniarek bij het Poolse Kanał Sportowy. Hij doelde daarmee op het verdedigingsduo Giulian Biancone en Leo Pétrot.

"Ze zouden nog een eigen doelpunt maken als er bij Jagiellonia iemand was geweest die hen onder druk kon zetten", vervolgde de voormalige Poolse international. Volgens hem liet de thuisploeg een uitgelezen kans liggen om de kwetsbaarheden van Anderlecht bloot te leggen.

Opvallende bekentenis

Nog opmerkelijker was wat Wichniarek over zijn eigen kennis van Anderlecht vertelde. "Ik kijk veel voetbal, maar ik volg de Belgische competitie niet. Ik ken geen enkele speler van Anderlecht", gaf hij zonder omwegen toe.



Ook voor Jagiellonia had de analist weinig positieve woorden over. "Jagiellonia heeft vandaag een looptraining afgewerkt", sneerde hij. Volgens Wichniarek liepen de Polen vooral achter de bal aan. Anderlecht zal zich weinig aantrekken van zijn vernietigende oordeel: paars-wit pakte met de 0-3 zijn eerste punten in de Europa League.