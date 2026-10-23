Anderlecht maakt grote indruk: "Ploeg uit een andere voetbalwereld"

Anderlecht heeft in Polen indruk gemaakt met de 0-3-zege bij Jagiellonia Białystok. De Brusselaars pakten hun eerste punten in de Europa League en deden dat op overtuigende wijze. De Poolse pers is bijzonder hard voor de thuisploeg, die op eigen veld tekortkwam tegen een Anderlecht dat meer intensiteit, individuele kwaliteit en efficiëntie toonde.

Bij Goal.pl is de conclusie duidelijk. De website kopte dat Jagiellonia “op de knieën” was gegaan en omschreef de ploeg van trainer Adrian Siemieniec als kansloos in de Europa League. Vooral de manier waarop de Polen op achterstand kwamen, viel slecht. Een defensieve blunder in de 21ste minuut werd genadeloos afgestraft door Mihajlo Cvetkovic. De Poolse verdediging kreeg zo een bijzonder dure rekening gepresenteerd.

“Een pijnlijke les op een hoger Europees niveau”

Ook Sport.pl spaarde de thuisploeg niet. De krant stelde dat de 0-3-nederlaag misschien niet eens het grootste probleem was. Jagiellonia kreeg volgens de analyse een pijnlijke les in het voetbal op een hoger Europees niveau. Niet alleen de individuele klasse van Anderlecht viel op, maar vooral de intensiteit waarmee de bezoekers speelden. "Een ploeg uit een andere voetbalwereld", klonk het.

De cijfers tijdens de eerste helft onderstreepten die analyse. Anderlecht kwam tot negen doelpogingen, tegenover slechts twee voor Jagiellonia. De Brusselaars hadden bovendien veel meer geslaagde passes en balcontacten in het strafschopgebied. De Poolse ploeg slaagde er nauwelijks in om de bezoekers onder druk te zetten of gevaarlijke tegenaanvallen op te bouwen.

Sport.pl haalde ook uitspraken aan van Siemieniec, die vooraf al gewaarschuwd had voor de intensiteit van Anderlecht. De trainer had benadrukt dat zijn spelers zich moesten aanpassen aan het tempo van de Europa League. Na afloop kreeg hij gelijk, al zal de manier waarop zijn ploeg verloor bijzonder hard zijn aangekomen.

Trainer en spits erkennen de pijnlijke fouten

Siemieniec verborg zijn teleurstelling na afloop niet. “De uitslag van 0-3 ziet er niet goed uit op het wedstrijdblad”, gaf hij toe. Tegelijk wilde hij zijn ploeg niet laten wegzakken in zelfbeklag. “Het leven van een sporter is zo dat je niet mag opgeven. Soms zijn er moeilijke momenten en nederlagen, maar je moet blijven vechten.”





Ook spits Nik Prelec was bijzonder kritisch voor de manier waarop Jagiellonia de eerste goal weggaf. “We hadden het veel beter kunnen doen. In de eerste helft moesten we inderdaad veel verdedigen, maar zij creëerden geen enkele uitgesproken kans. Daarna gaven we hen een gratis doelpunt”, klonk het. Volgens Prelec is dat een terugkerend probleem: “Dat is frustrerend, want als je op die manier een goal weggeeft, wordt het moeilijk om een wedstrijd te winnen.”