Belgische clubs verdienen 3,4 miljoen euro met Europese zeges: Club Brugge krijgt het meest

De Belgische clubs hebben niet alleen goede zaken gedaan voor de Europese coëfficiënt. Hun overwinningen leveren ook een mooi bedrag op via de wedstrijdpremies van de UEFA. Club Brugge, Anderlecht, Union en STVV wonnen allemaal hun Europese wedstrijd en verdienen daar samen 3,4 miljoen euro mee.

Club Brugge strijkt grootste premie op

De vergoeding hangt af van de Europese competitie waarin een club uitkomt. Een overwinning in de Champions League levert dit seizoen 2,1 miljoen euro op. Club Brugge verdiende dat bedrag met de 3-0-zege tegen Lens.

In de Europa League bedraagt de premie 450.000 euro per overwinning. Anderlecht en Union SG kregen dus elk dat bedrag na hun 3-0-zege tegen Jagiellonia en de 4-0-overwinning tegen Hapoel Beer Sheva.

Ook STVV verdient stevig bij

STVV ontvangt voor de 1-0-zege tegen Midtjylland 400.000 euro. In de Conference League ligt de wedstrijdpremie iets lager dan in de Europa League. Alles samen brachten de vier Belgische overwinningen zo 3,4 miljoen euro op aan rechtstreekse wedstrijdpremies.

Een gelijkspel levert in de Champions League 700.000 euro op, tegenover 150.000 euro in de Europa League en 133.000 euro in de Conference League.

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Die bedragen komen boven op de andere UEFA-uitkeringen waarop clubs recht hebben. Het gaat hier dus uitsluitend om premies voor de behaalde resultaten, niet om het volledige Europese prijzengeld.