Charles De Ketelaere krijgt er stevig van langs in Italië

Charles De Ketelaere beleeft een moeilijke periode bij Atalanta. De Rode Duivel kon donderdagavond opnieuw geen stempel drukken tijdens de 2-0-nederlaag tegen Ajax in de Conference League. Zijn tegenvallende prestaties blijven ook in Italië niet onopgemerkt. Niemand minder dan Fabio Capello heeft nu bijzonder scherpe kritiek geuit op de voormalige speler van Club Brugge.

De Ketelaere staat al sinds januari droog en slaagde er ook in Amsterdam niet in om het verschil te maken. Na amper 62 minuten werd hij naar de kant gehaald. In de studio van Sky Sport Italia kreeg Capello vervolgens de vraag wat er precies misloopt met de Belgische aanvallende middenvelder.

Capello ziet groot probleem bij De Ketelaere

"Ik denk niet aan de doelpunten die hij niet maakt, maar aan de beslissende acties die hij niet meer maakt", stelde Capello. Volgens de voormalige trainer van Real Madrid ligt het probleem dus veel dieper dan alleen het gebrek aan doelpunten.

"Hij is geen echte doelpuntenmaker", aldus Capello. Volgens de Italiaan zag De Ketelaere vroeger de loopacties van zijn ploegmaats beter en kon hij hen daardoor in gevaarlijke posities aanspelen. Die belangrijke passes ontbreken nu.

Rode Duivel krijgt pijnlijke vaststelling te horen

Capello ziet vooral een enorm verschil met de De Ketelaere van vroeger. "Het was normaal dat hij twee of drie grote kansen per wedstrijd creëerde. Nu is dat er soms nog maar één. Hij speelt voortdurend onder het vereiste tempo", besloot de Italiaan.



De kritiek komt bijzonder ongelegen voor De Ketelaere, die bij Sky Sport ook een magere 4,5 op 10 kreeg voor zijn wedstrijd tegen Ajax. De voormalige Club Brugge-speler heeft duidelijk werk aan de winkel om zijn vroegere niveau terug te vinden en opnieuw een bepalende rol te spelen bij Atalanta.