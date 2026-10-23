Club Brugge hield hem tegen zijn zin, nu blinkt hij uit: "Ik heb de knop omgezet"

Jorne Spileers lijkt bij Club Brugge eindelijk zijn doorbraak te beleven. Het jeugdproduct moest lange tijd vrede nemen met een bijrol en zag afgelopen zomer een transfer naar het Duitse Elversberg afspringen. Nu krijgt de 21-jarige verdediger opnieuw zijn kans en grijpt hij die met beide handen. Na sterke prestaties tegen onder meer Inter en Lens voelt hij het vertrouwen van Ivan Leko.

“Dat was een lastige periode voor mij”, geeft Spileers toe over de misgelopen transfer. “Die gemiste transfer heeft ook in mijn hoofd gezeten. Maar zodra ik wist dat ik moest blijven, heb ik de knop omgezet", zegt hij in Het Nieuwsblad. Zijn familie, vrouw en makelaar hielpen hem om de teleurstelling achter zich te laten. Intussen verzamelde hij vijf basisplaatsen in acht wedstrijden.

Leko geeft Spileers het vertrouwen

De coach was duidelijk over zijn keuze voor de jonge verdediger. “Ik like Jorne Spileers. Hij speelde sterk tegen La Louvière en traint goed. Ik geloof dat die jongen een groot potentieel en talent heeft.” Leko daagde hem ook uit om verantwoordelijkheid te nemen na jaren in de A-kern. Spileers beantwoordde die oproep met een sterk optreden tegen Inter en een overtuigende prestatie tegen Lens.

Tegen de Fransen hielp hij Club aan een clean sheet door een bal van de lijn te keren. Zelf bleef hij nuchter over dat belangrijke moment. “Ik stond goed gepositioneerd bij die bal op de lijn. Als ik zie dat de keeper aan de ene kant zit, probeer ik dekking te geven. Voor een centrale verdediger is dat normaal, vind ik.” Ook Brandon Mechele zag de vooruitgang: “Hij heeft stappen gezet en is verbeterd.”

“Ik moet zorgen dat ze niet aan me kunnen twijfelen”

Spileers voelt dat Leko in hem gelooft. “Hij geeft vertrouwen en herhaalt vaak: ‘Als je jezelf ook vertrouwen geeft, dan heb ik geen reden om je niet te zetten.’” Volgens de verdediger zit het verschil met eerder dit seizoen vooral in zijn mentale weerbaarheid. Hij heeft zich nooit neergelegd bij de basisplaats van Lee Han-beom, maar beseft dat hij zijn kansen zelf moet afdwingen.



Van een vaste basisplaats wil hij voorlopig niet spreken. “Bij een topclub mag je nooit zó zeker zijn. Als ik één keer minder presteer, lig ik er net zo goed weer uit. Ik moet nu zorgen dat ze niet aan me kunnen twijfelen.”