Club Brugge levert twee spelers in lijst van 100 beste spelers van Marca

De Belgische voetbalfans mogen hun aandacht richten op de opvallende lijst die het Spaanse Marca heeft samengesteld met de honderd beste spelers van het seizoen 2025-2026. In de aanloop naar de Gouden Bal, die maandag in Londen wordt uitgereikt, duiken ook enkele bekende namen uit het Belgische voetbal op.

De verkiezing kwam tot stand met de hulp van meer dan 200 voormalige spelers, journalisten en analisten uit de hele wereld. Thibaut Courtois is de hoogst gerangschikte Belg, maar ook Mika Godts en twee spelers met een verleden bij Club Brugge halen de lijst.

Courtois en Godts tussen de wereldsterren

Courtois staat op de 28ste plaats na zijn prestaties bij Real Madrid en de Rode Duivels. Daarmee is hij de op één na hoogst gerangschikte doelman, achter David Raya van Arsenal. Ook Godts krijgt erkenning: de PSG-aanvaller staat op plaats 86. Marca noemt hem een van de grote sensaties van het Europese voetbal en ziet in hem een toekomstige ster van het Belgische voetbal.

Twee namen met een link naar Club Brugge

Ook Christos Tzolis en Nicolo Tresoldi staan in de top honderd. Tzolis, die vorig seizoen indruk maakte bij Club Brugge en inmiddels naar Arsenal is vertrokken, bezet de 72ste plaats. Tresoldi staat zelfs op nummer 57. De Duitse spits werd vorig seizoen topschutter in de Jupiler Pro League, al kunnen ook zijn prestaties in de eerste maanden van het huidige seizoen hebben meegespeeld in zijn hoge notering.

Kane troeft Yamal en Mbappé af

Bovenaan de lijst staat Harry Kane. De spits van Bayern München wordt door Marca uitgeroepen tot beste speler van het seizoen, vóór Lamine Yamal en Kylian Mbappé. Het is een opvallende erkenning voor de Engelsman in de aanloop naar de Gouden Bal, al staat die verkiezing los van de ranglijst van de Spaanse sportkrant.