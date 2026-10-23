Club Brugge rouwt: populaire sfeermaker/supporter overleden

Club Brugge rouwt om het overlijden van Nick Devreker. De 51-jarige supporter, bekend om zijn klaroen in Jan Breydel, verloor de strijd tegen een hersentumor.

Vanuit vak 226 in de Boven-Noord zette de spoedarts met zijn trompet vaak het iconische “Allez de Blauwe” in. Eerst zongen honderden fans mee, even later volgde het hele stadion.

Een stem die heel Jan Breydel meekreeg

Ook na de Champions League-zege tegen Lens werd het droevige nieuws gedeeld in Club-kringen. Devreker groeide uit tot een herkenbaar gezicht en geluid binnen de Brugse supportersgemeenschap.

De arts werd geboren in Roeselare, was afkomstig uit Zonnebeke en woonde in Ieper. Hij werkte dertien jaar als luchthavenarts in Brussel en ging in 2019 aan de slag bij AZ Delta in Roeselare.

Een gewaardeerde collega en vriend

Huisarts Joost Versyer herinnerde zich Devreker als een bijzonder intelligente en aangename collega. Tijdens de coronaperiode begon hij hem te helpen in de praktijk. Hij omschreef hem ook als iemand die bijzonder hard werkte.



Devreker laat niet alleen een leegte achter bij Club Brugge, maar ook bij vrienden en collega's. Zijn vader overleed eveneens op jonge leeftijd aan een hersentumor. De klaroen die duizenden supporters samenbracht, zal in Jan Breydel voortaan zwijgen.