Dante Vanzeir legt uit waarom het fout liep bij KAA Gent

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dante Vanzeir legt uit waarom het fout liep bij KAA Gent
Foto: © photonews

Dante Vanzeir heeft in Krant van West-Vlaanderen teruggeblikt op zijn moeilijke passage bij AA Gent. De aanvaller begon nochtans goed aan zijn avontuur bij de Buffalo's, maar belandde na enkele maanden op een zijspoor. Volgens Vanzeir speelden de vele veranderingen binnen de club en vooral het gebrek aan communicatie een belangrijke rol.

Zijn eerste halfjaar onder Danijel Milicevic verliep naar eigen zeggen uitstekend. Vanzeir voelde het vertrouwen, droeg met goals en assists bij aan de resultaten en Gent haalde voor het eerst in vijf jaar play-off 1. Daar liep het vervolgens mis. Na enkele zware nederlagen in de Champions' Play-offs volgden ingrijpende veranderingen binnen de club.

Vertrouwen maakte plaats voor onzekerheid

“Arnar Vidarsson, die mij had gehaald, werd aan de kant gezet, Michel Louwagie keerde terug, Ivan Leko werd coach en uiteindelijk kreeg ik geen eerlijke kans meer”, vertelt Vanzeir. De aanvaller zag zijn perspectieven veranderen nadat Gent tijdens de zomer een nieuwe sportieve koers insloeg.

Na de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen verdween Vanzeir uit de ploeg, midden in de transferperiode. Wat hem vooral dwarszat, was dat hij naar eigen zeggen nauwelijks te horen kreeg waarom hij niet meer speelde. “Ik kreeg weinig tot geen uitleg over wat de reden was en waar ik aan kon werken.”

“In Gent is dat na een halfjaar weggevallen”

Vanzeir benadrukt dat hij nood heeft aan open communicatie. Dat had hij naar eigen zeggen eerder bij Union ervaren, waar problemen bespreekbaar waren en hij duidelijk wist waar hij stond. Bij Gent veranderde die situatie volgens hem na een halfjaar volledig.

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“De hardheid van de voetbalwereld zit ook in het feit dat je niet altijd weet wat er achter de schermen gebeurt”, legt hij uit. Het gebrek aan duidelijkheid maakte het voor de aanvaller bijzonder moeilijk om zich terug in de ploeg te knokken. Uiteindelijk werd hij tijdens de wintermercato uitgeleend aan Cercle Brugge, waar hij een nieuwe start kon maken.

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