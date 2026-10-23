De punten voor de Anderlecht-spelers: ondanks 0-3 is grote uitblinker geen aanvaller

RSC Anderlecht heeft tegen Jagiellonia Bialystok een van zijn sterkste prestaties van het seizoen neergezet. Paars-wit toonde opnieuw energie, controle en aanvallende scherpte op het juiste moment. Dit zijn de punten van de Anderlecht-spelers.

Een solide defensie met een uitblinker

Coosemans (6,5)

Bij een terugkopbal van Pétrot kwam hij aanvankelijk wat onzeker uit, een moment dat verkeerd had kunnen aflopen. Daarna stond de kapitein er wel telkens wanneer hij nodig was en straalde hij opnieuw rust uit.

Reabciuk (6,5)

De Moldaviër speelde zichtbaar met revanchegevoel na zijn strafschopfout in Zagreb. Vorige week liet hij al goede dingen zien, in Bialystok bevestigde hij dat. Reabciuk brengt veel meer diepgang en dynamiek dan Augustinsson en lijkt zijn concurrent stilaan voorbij te steken in de strijd om een basisplaats.

Pétrot (5,5)

Van de Anderlechtse verdedigers maakte Pétrot de minst sterke indruk. Zowel in zijn verdedigende werk als in de opbouw slopen er te veel onnauwkeurigheden in zijn spel.

Biancone (8)

Biancone nam een groot risico toen hij Sow afstopte terwijl die richting doel trok. Met een andere scheidsrechterlijke beoordeling had hij daar rood kunnen krijgen. Los van dat moment speelde hij echter een haast foutloze wedstrijd: sterk in de duels, alert in zijn tussenkomsten en degelijk aan de bal.

Barry (6)

Zijn schot verdiende mogelijk een beter lot. Opvallend was ook hoe vaak Barry als opgeleide centrale verdediger voor numerieke meerheid voorin kon zorgen. Achterin kreeg hij weinig moeilijke situaties te verwerken.





Middenveld wint de slag

Aasgaard (7)

De Noor leverde een referentiewedstrijd af als een soort valse nummer zes. Met zijn rustige stijl en uitstekende balbescherming was hij amper van de bal te zetten. Als Aasgaard dit ook tegen tegenstanders van een hoger niveau kan bevestigen, heeft Anderlecht er een speler bij die tot de beste van de competitie kan behoren.

Stroeykens (7)

Zijn prestatie in Zagreb had nog niet iedereen overtuigd, maar tegen Jagiellonia was zijn invloed onmiskenbaar. Stroeykens bracht veel intensiteit en zijn pressing lag rechtstreeks aan de basis van twee doelpunten.

Ambros (4,5)

Opnieuw een erg bleke prestatie van de Tsjech. Aan de bal blijft Ambros elegant, maar hij koppelde daar te weinig rendement en invloed aan. Zijn sterke zomer begint steeds meer op een tijdelijke opstoot te lijken.

Voorin eindelijk rendement en dreiging

Degreef (5)

Inzet en loopvermogen waren er in overvloed, maar voor doel en in de laatste pass ontbrak het aan efficiëntie. Tristan Degreef kiest nog te vaak voor de verkeerde oplossing en voert het ook niet altijd goed uit wanneer hij wél de juiste keuze maakt.

Cvetkovic (7)

Een typische Cvetkovic-goal: opportunistisch en van dichtbij afgewerkt. De aanvaller was voortdurend in beweging en zorgde voor onrust, al wil hij het soms iets te nadrukkelijk alleen oplossen. Dat hoort ook bij zijn spel.

Winkler (7,5)

Winkler maakte eerder al twee doelpunten tegen Zulte Waregem, maar dit was mogelijk zijn beste wedstrijd in het veldspel. Hij oogde eindelijk scherp, technisch en moeilijk vast te zetten. Zijn fraaie doelpunt vormde de passende beloning voor een bijzonder sterke avond.