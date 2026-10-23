Dromen van CL? Club, Union SG, STVV en Anderlecht doen coëfficiënt daveren - Gent zorgt wel voor zure nasmaak

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dromen van CL? Club, Union SG, STVV en Anderlecht doen coëfficiënt daveren - Gent zorgt wel voor zure nasmaak
Foto: © photonews

Wat een week voor het Belgisch voetbal. 12 op 15 in Europa en dat levert ook heel wat punten op voor de coëfficiënt. Op die manier hebben we een heerlijke week weten te beleven, al zorgde KAA Gent wel voor een zure nasmaak door net van Sporting Braga te verliezen.

Club Brugge zette woensdag al de toon tegen Lens door met 3-0 te winnen. En donderdag kregen we daar in de vooravond al Union SG bij met een knappe zege tegen Hapoel Beer Sheva. En ook de avondwedstrijden leverden nog wel wat op.

Ook STVV en Anderlecht wonnen hun wedstrijd in Europa op verplaatsing, waardoor enkel KAA Gent niet kon winnen. Met 12 op 15 hebben de Belgische ploegen een heel erg goede zaak gedaan voor de Belgische coëfficiënt.

België maakt indruk in de Europese competities

De resultaten leveren voor de Belgische clubs in de strijd om de coëfficiënt niet minder dan 1.600 punten op. Daarmee hebben de Belgen echt wel een prima zaak gedaan, temeer een aantal Portugese ploegen eerder deze week al hadden verloren.

Pijnlijk dus dat Sporting Braga wel kon winnen van KAA Gent, want anders hadden we in de kering niet enkel een perfect rapport van 2.000 punten kunnen voorleggen, maar ook een extra tikje kunnen uitdelen aan de Portugezen. 

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We hebben de kloof wat dit seizoen betreft wel zo goed als kunnen dichten met de Portugezen, maar in de long run is het verschil wel nog 4.900 punten (als Gent had gewonnen, was dat al maar 4.100 punten meer geweest). Een eventuele zesde plaats in de UEFA-ranglijsten zou ons veel betere Europese tickets geven in het seizoen 2028-2029. 

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