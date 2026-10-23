Ex-JPL-speler schrijft geschiedenis in Europa en kan nog straffer doen

Ex-JPL-speler schrijft geschiedenis in Europa en kan nog straffer doen
Foto: © photonews

Cyriel Dessers beleeft zijn tweede seizoen bij Panathinaikos en vindt opnieuw vlot de weg naar doel. In de Conference League zette de ex-Genk-spits nu zelfs een historische mijlpaal neer.

Cyriel Dessers heeft sinds zijn vertrek bij Genk al heel wat clubs op zijn palmares verzameld. De aanvaller maakte doelpunten voor Feyenoord, Cremonese, Glasgow Rangers en nu ook Panathinaikos. Vorig seizoen werd hij nog afgeremd door meerdere blessures, maar de Belgisch-Nigeriaanse spits lijkt opnieuw helemaal op dreef.

Dubbele treffer in Almaty

Bij Panathinaikos staat Dessers dit seizoen al hoger dan zijn totale productie van de vorige jaargang. In de competitie zit hij aan twee treffers, terwijl hij in de Conference League bijzonder efficiënt is met zes goals.

Dat aantal dikte hij donderdag nog aan in Kazachstan. Panathinaikos won met overtuigende 1-5 op het veld van Kairat Almaty, met Dessers als één van de blikvangers dankzij twee doelpunten.

Gedeeld topschutter aller tijden

Europees voetbal ligt de 31-jarige spits duidelijk goed. Dessers scoorde al in alle drie de Europese clubcompetities, maar in de Conference League heeft hij een uitzonderlijk rendement opgebouwd.

Met Feyenoord werd hij in 2021/22 al topschutter van het toernooi. Dankzij zijn sterke start met Panathinaikos staat hij nu op dertien doelpunten in vijftien Conference League-wedstrijden. Daarmee deelt hij het record van alltime topschutter met Mikael Ishak, de aanvaller van Lech Poznan.

Ishak komt dit seizoen uit in de Europa League, waardoor Dessers in de resterende wedstrijden alleen recordhouder kan worden. Een Belgische tegenstander zal hij onderweg alvast niet treffen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

23:01
1
La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

La Louvière haalt stevig uit en bezorgt Zulte Waregem flinke kater

22:43
Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

Opvallend: Vorig seizoen nog bij Zulte Waregem, nu traint hij plots bij CPL-club

22:30
Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München

22:00
Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

21:45
Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga

21:30
5
OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

21:06
1
🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea

20:58
1
De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

De Bruyne krijgt opvallende rol en Napoli beleeft knotsgekke avond tegen Roma

20:50
Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

Thorup heeft duidelijke boodschap voor Genk-fans richting Standard

20:30
Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel

20:17
4
KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer

20:00
Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

Nieuwe domper voor Zeno Debast: trainer Sporting bevestigt slecht nieuws

19:45
Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

Senne Lammens doorbreekt stilte over crisis bij Manchester United

19:30
Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Reactie

Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector"

18:58
1
Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

Opvallende middag in Challenger Pro League levert twee heel verschillende verhalen op

19:15
Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

19:00
Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

Geweldig initiatief: Duitse topclub geeft fans beloning om... GSM niet te gebruiken

18:40
1
KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

KV Mechelen-spelers ontsnappen aan... Aziatische hoornaars

18:25
Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

17:54
Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

Maxim De Cuyper verklaart succes, ex-Anderlecht-speler heeft er groot aandeel in: "Zijn idee"

18:10
Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

Eén keer Rode Duivel, maar hij droomt er nog steeds van: "Ik weet dat de kans klein is"

17:40
Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

Carrick houdt bijzonder emotioneel betoog bij Manchester United: “Ik zal dit niet laten gebeuren”

17:20
Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

Voor deze jongen wordt Genk-Standard een bijzondere wedstrijd: hoe Genk vist in Luikse talentenvijver

17:00
Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

Olivier Deschacht haalt uit naar Turkije en pleit voor terugkeer van Romelu Lukaku

16:40
Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

Gemiste transfer naar Club Brugge liet sporen na: Sternberg spreekt openlijk: "Maakte me verdrietig"

16:20
Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

Hij leek afgelopen zomer te vertrekken, maar Rode Duivel verrast nu

16:00
Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

Christian Benteke over zijn nieuwe leven: "Ik kende het niveau van de competitie niet"

15:40
Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

Aston Villa deelt Manchester City een stevige tik uit: Doku kan nederlaag niet voorkomen

15:28
1
Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

Mourinho zet Barcelona op een voetstuk en haalt uit naar Barça-speler voor Clásico

15:20
Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

15:00
Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

Sven Jaecques zet Antwerp-coach Marvin Compper op scherp met duidelijke boodschap

14:30
Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

Voormalig Club Brugge-sportief directeur kreeg bakken kritiek, maar Feyenoord-baas onthult nu detail

14:00
Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

Waarom een virus ook voor Vincent Kompany gevaarlijk kan zijn: “Dan kan het plots misgaan”

13:40
Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

Olivier Deschacht wordt zot van Anderlecht: “Voor Bentayeb is dat de hel”

13:20
1
Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

Zware uitspraak van Dierckx over Vermeeren: “Niemand moet spelen op basis van wat hij vroeger presteerde"

13:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Speeldag 2
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-5 Panathinaikos Panathinaikos
Getafe Getafe 2-5 Lugano Lugano
Pafos FC Pafos FC 1-1 Riga FC Riga FC
Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi 1-1 Mjällby AIF Mjällby AIF
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 1-3 CS U Craiova CS U Craiova
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 2-2 CSKA Sofia CSKA Sofia
Trabzonspor Trabzonspor 2-0 Hearts Hearts
Jablonec 97 Jablonec 97 0-0 Brighton Brighton
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-4 Brann Brann
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 2-2 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Monaco Monaco 3-0 Freiburg Freiburg
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 2-0 KuPS KuPS
FC Thun FC Thun 0-1 Hajduk Split Hajduk Split
Ajax Ajax 2-0 Atalanta Atalanta
FC Midtjylland FC Midtjylland 0-1 STVV STVV
Aarhus GF Aarhus GF 1-1 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 1-4 FC Twente FC Twente
Braga Braga 2-0 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

storfstievel storfstievel over Matthieu Epolo verdedigt Standard-coach Euvrard en heeft ook nog persoonlijke boodschap Don Bozhinov Don Bozhinov over Thibaut Courtois houdt zich niet in vlak voor Clásico Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp - Charleroi: 3-0 Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Van mijlpaal naar mokerslag: Penders beleeft pijnlijk basisdebuut bij Chelsea Germain Vandesijpe Germain Vandesijpe over Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt STAADBAL STAADBAL over Drama van formaat voor OH Leuven: in extremis loopt het helemaal fout tegen Lommel Stefaan_82 Stefaan_82 over Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Westerlo - SK Beveren: 4-4 Eldonte Eldonte over OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden Stalle Stalle over Compper ziet Antwerp door de druk breken: "Als je jezelf niet onder druk zet, zit je niet in de juiste sector" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved