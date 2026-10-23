Ex-JPL-speler schrijft geschiedenis in Europa en kan nog straffer doen

Cyriel Dessers beleeft zijn tweede seizoen bij Panathinaikos en vindt opnieuw vlot de weg naar doel. In de Conference League zette de ex-Genk-spits nu zelfs een historische mijlpaal neer.

Cyriel Dessers heeft sinds zijn vertrek bij Genk al heel wat clubs op zijn palmares verzameld. De aanvaller maakte doelpunten voor Feyenoord, Cremonese, Glasgow Rangers en nu ook Panathinaikos. Vorig seizoen werd hij nog afgeremd door meerdere blessures, maar de Belgisch-Nigeriaanse spits lijkt opnieuw helemaal op dreef.

Dubbele treffer in Almaty

Bij Panathinaikos staat Dessers dit seizoen al hoger dan zijn totale productie van de vorige jaargang. In de competitie zit hij aan twee treffers, terwijl hij in de Conference League bijzonder efficiënt is met zes goals.

Dat aantal dikte hij donderdag nog aan in Kazachstan. Panathinaikos won met overtuigende 1-5 op het veld van Kairat Almaty, met Dessers als één van de blikvangers dankzij twee doelpunten.

Gedeeld topschutter aller tijden

Europees voetbal ligt de 31-jarige spits duidelijk goed. Dessers scoorde al in alle drie de Europese clubcompetities, maar in de Conference League heeft hij een uitzonderlijk rendement opgebouwd.

Met Feyenoord werd hij in 2021/22 al topschutter van het toernooi. Dankzij zijn sterke start met Panathinaikos staat hij nu op dertien doelpunten in vijftien Conference League-wedstrijden. Daarmee deelt hij het record van alltime topschutter met Mikael Ishak, de aanvaller van Lech Poznan.





Mister Conference League! 😎🎯 https://t.co/erLQujvuUJ — Play Sports (@playsports) October 22, 2026

Ishak komt dit seizoen uit in de Europa League, waardoor Dessers in de resterende wedstrijden alleen recordhouder kan worden. Een Belgische tegenstander zal hij onderweg alvast niet treffen.