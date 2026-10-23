Fenerbahçe plant opvallende ingreep en dat is goed nieuws voor Lukaku

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Fenerbahçe plant opvallende ingreep en dat is goed nieuws voor Lukaku
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku lijkt maandag een belangrijke rol te krijgen in de beladen derby tussen Fenerbahçe en Galatasaray. Na de teleurstellende Europese wedstrijd tegen Slavia Praag zou trainer Ismail Kartal enkele opvallende wijzigingen voorbereiden. Vooral voor de Rode Duivel lijkt er goed nieuws op komst.

Fenerbahçe gaf dinsdag tegen Slavia Praag een 2-0-voorsprong uit handen en moest uiteindelijk vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Dat zorgde opnieuw voor grote teleurstelling bij de Turkse topclub, die zich nu volop richt op de clash met aartsrivaal Galatasaray.

Lukaku krijgt mogelijk opnieuw zijn kans

Volgens de Turkse krant Sözcü overweegt Kartal om Lukaku maandag opnieuw aan de aftrap te brengen. De Belgische spits zou daarmee de voorkeur krijgen op Vedat Muriqi, die tegen Slavia Praag nog in de basis stond.

Dat zou een belangrijke opsteker betekenen voor Lukaku. De aanvaller maakte vorige zaterdag tegen Alanyaspor zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe en hoopt na zijn moeilijke aanpassingsperiode eindelijk een vaste waarde te worden.

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Kartal zou overigens nog meer veranderingen plannen. Zo komen Levent Mercan en İrfan Can Kahveci in aanmerking voor een basisplaats. Mason Greenwood zou daardoor naar de rechterflank verhuizen, terwijl Oğuz Aydın op links zou spelen.

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De definitieve beslissing is nog niet genomen, maar volgens Sözcü krijgt het plan met Lukaku in de spits steeds meer vorm. Voor de Rode Duivel zou een basisplaats in de derby tegen Galatasaray een uitgelezen kans zijn om zijn groeiende vertrouwen ook tegen de grootste rivaal te bevestigen.

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