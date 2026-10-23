Genk-coach Thorup komt met harde boodschap voor spelers

KRC Genk wil zondag tegen Standard bevestigen dat het opnieuw in de juiste richting gaat. Na de competitiewinst tegen KV Kortrijk en de bekerzege op het veld van Virton krijgt de ploeg van Jess Thorup nu opnieuw een belangrijk duel voor eigen publiek voorgeschoteld.

De Genkse coach kan daarbij rekenen op een volledige selectie. Volgens Thorup heeft zijn groep bovendien een sterke trainingsweek achter de rug. De twee recente overwinningen, vijf gemaakte doelpunten en twee clean sheets hebben zichtbaar voor meer vertrouwen gezorgd binnen de spelersgroep.

Intensiteit op training gaat omhoog

Op de clubwebsite benadrukt Thorup dat Genk de mindere periode niet zomaar naast zich heeft neergelegd. “We hebben de problemen recht in de ogen gekeken en zijn niets uit de weg gegaan.” Er werd intern veel gesproken, maar volgens de Deense coach moet het antwoord uiteindelijk vooral op het veld komen.

De lat ligt daarom opnieuw hoog op training. Thorup eist maximale intensiteit en agressiviteit in elk duel. Wie daar niet in meegaat, riskeert zijn plaats kwijt te spelen. “Je speelt nu eenmaal zoals je traint”, klinkt het duidelijk. De concurrentie binnen de groep moet Genk helpen om opnieuw constanter te worden.

Middenveld wordt sleutel tegen Standard

Tegen Standard verwacht Thorup vooral een belangrijke strijd op het middenveld. Volgens hem ontstaat een groot deel van het Luikse gevaar vanuit die zone, zeker wanneer de Rouches snel kunnen omschakelen. Genk zal daarom niet alleen de eerste duels moeten winnen, maar ook bijzonder alert moeten reageren op tweede ballen.

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Voor Thorup is de boodschap richting zondag duidelijk. De recente resultaten moeten het begin zijn van een echte reeks. Standard staat dicht bij Genk in het klassement en net daarom vindt hij dit een wedstrijd die zijn ploeg moet winnen. “Als we onze ambities dit seizoen willen waarmaken, dan zijn dit wedstrijden die we moeten winnen. Zeker op onze grond met onze eigen fans in steun.”