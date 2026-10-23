Heel straffe uitspraak: "Moreira is nu al beter dan De Ketelaere"

Diego Moreira heeft in korte tijd een stevige sprong gemaakt in zijn carrière. De 22-jarige Belg verruilde Strasbourg afgelopen zomer voor AC Milan, dat 50 à 60 miljoen euro op tafel legde. Ook bij de Rode Duivels kwam hij nadrukkelijker in beeld, en voormalig international Mbo Mpenza ziet in hem een speler die nog lang niet aan zijn plafond zit.

De transfersom deed bij sommigen de wenkbrauwen fronsen, gezien Moreira nog relatief weinig ervaring had op het hoogste niveau. Mpenza vindt die investering echter verdedigbaar. “Vergeet niet dat die som vooral een investering voor de toekomst is. Het is veel geld, dat is waar, maar hij is het waard”, vertelde hij aan MilanNews.

Vergelijking met Hazard en De Ketelaere

Moreira heeft bij zijn nieuwe club alvast indruk gemaakt. In zijn eerste vier wedstrijden voor Milan kwam hij tot drie doelpunten, al begon hij die duels voornamelijk als invaller. Zijn rendement onderstreept volgens Mpenza dat de flankspeler over bijzondere kwaliteiten beschikt.

De voormalige Rode Duivel waagt zich zelfs aan een vergelijking met twee Belgische smaakmakers. “Moreira zit ergens tussen Hazard en De Ketelaere”, stelt hij. “Hij is geen Hazard, maar hij is ook geen De Ketelaere. Ik vind dat hij nu al een hoger niveau haalt dan de speler van Atalanta.”

Ook een toekomst bij de Rode Duivels?

Mpenza beseft dat Eden Hazard een uitzonderlijk talent was en dat vergelijkingen altijd hun beperkingen hebben. “Er zal maar één Hazard zijn en jammer genoeg voetbalt hij niet meer”, klinkt het. Toch ziet hij in Moreira iemand die op termijn een belangrijke rol kan spelen, zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg.



“Hij heeft alle kwaliteiten om een belangrijke speler te worden voor AC Milan én de nationale ploeg”, besluit Mpenza.