Hele club in shock: Bayern neemt ingrijpende beslissing nadat Kompany in elkaar zakt

Hele club in shock: Bayern neemt ingrijpende beslissing nadat Kompany in elkaar zakt
Foto: © photonews

Bij Bayern München heerst opluchting nu Vincent Kompany stabiel is en onder medische begeleiding staat. Zijn medische situatie hakt er echter stevig in: de club heeft de wedstrijd van de beloftenploeg laten uitstellen.

Vincent Kompany beperkte zich bij Bayern München niet tot de eerste ploeg. De Belgische trainer was ook nauw betrokken bij de reserven. Nog afgelopen weekend blikte hij zelf vooruit op de derby van de U23 tegen TSV 1860 München.

Onwel tijdens training van de jeugd

Net tijdens een training van de beloften werd Kompany donderdag onwel. De spelers van de eerste ploeg zaten op dat moment nog in de kleedkamer, maar de talenten van Bayern maakten de val van dichtbij mee.

Dat voorval liet duidelijk sporen na binnen de club. Bayern besloot daarom in samenspraak met de betrokken partijen de wedstrijd van zijn tweede elftal in de Regionalliga tegen DJK Vilzing, die zaterdag op de planning stond, uit te stellen. De spelers zijn mentaal niet in staat om te voetballen. De Bundesliga-wedstrijd van de hoofdmacht tegen Freiburg zou wel gewoon doorgaan.

Bayern maant Kompany aan tot rust

De situatie van Kompany wordt intern bijzonder ernstig genomen. Volgens journalisten Philipp Kessler en Manuel Bonke bracht de ex-Rode Duivel enkele dagen eerder al een nacht ter observatie door in het ziekenhuis. Omdat de onderzoeken geen alarmerende resultaten opleverden, wilde hij vervolgens meteen weer aan de slag.

De clubleiding trekt nu een duidelijke grens. Kompany moet rust nemen en krijgt de tijd om volledig te herstellen voor hij zijn werk hervat. De 40-jarige coach staat bekend als een onvermoeibare werker, die vaak tot laat in de nacht bezig is met zijn vak.

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