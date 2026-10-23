Interview Anderlecht staat al vijf punten voor Standard: Euvrard weet wat er moet veranderen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht staat al vijf punten voor Standard: Euvrard weet wat er moet veranderen
Foto: © photonews

Een plaats in de top vijf was het uitgesproken doel van Standard aan het begin van het seizoen. Na acht speeldagen staan de Rouches echter al op vijf punten van nummer vijf Anderlecht, net voor een lastige verplaatsing naar de Cegeka Arena in Genk. In de kleedkamer van Vincent Euvrard is er evenwel geen sprake van paniek, zo bleek uit de woorden van de trainer en eerste doelman Matthieu Epolo.

De negende plaats na acht speeldagen in de Pro League zorgt niet voor onrust bij Standard. Nochtans lag de lat voor het seizoen duidelijk hoger: de Rouches willen opnieuw bij de eerste vijf eindigen en zo Europees voetbal afdwingen.

Matthieu Epolo wil zich voorlopig niet blindstaren op de rangschikking. "Ik denk niet te veel aan de top vijf, top drie of top één", verklaarde hij vrijdag op zijn persconferentie. "We proberen zoveel mogelijk wedstrijden te winnen, daarna zullen we wel zien. Er ontbreekt nog veel om de top vijf te halen", stelde de Congolese doelman van Standard.

Geen paniek in de kleedkamer van Standard

Ook Vincent Euvrard kijkt vooral naar het werk dat nog voor zijn ploeg ligt. "Soms moeten we dankzij onze mentaliteit een resultaat kunnen pakken. We spelen beter, maar ik heb liever dat de ploeg een slechte match speelt en wint dan omgekeerd. Die killersmentaliteit ontbreekt nog, maar we moeten blijven werken."

De coach van de Rouches plaatste de doelstelling van de club in een bredere context. "Het doel is om Standard zo snel mogelijk terug in de top vijf te krijgen. Vorig seizoen hebben we al de top acht bereikt, en dat was de eerste stap. Maar een club als Standard moet uiteraard zo snel mogelijk de top vijf ambiëren."

Volgens Euvrard zou een top vijf dit seizoen wel een prestatie boven de verwachtingen zijn. "Door het budget en de huidige situatie hadden we gezegd dat de club daarvoor zou moeten overpresteren. We komen uit een periode met schulden en bouwen opnieuw waarde op. Dat moet je in perspectief plaatsen. In de eerste vijf wedstrijden hadden we iets minder punten dan we verdienden, waardoor we voorlopig de aansluiting met de top vijf zijn kwijtgeraakt."

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Genk-uit wordt een nieuwe test

De opdracht is volgens Euvrard dan ook helder: een resultaat neerzetten in Genk. "We mogen niet beginnen denken aan wat er gebeurt als we verliezen. Ik beschouw Genk als een topvijfploeg, zeker thuis. De Limburgers pakten daar 10 op 12, tegenover 2 op 12 op verplaatsing. We speelden dit seizoen al tegen twee zulke teams, Gent en Charleroi, en verloren beide keren door kleine details. We moeten ontdekken hoe we die paar procenten aan onze kant krijgen."

Volgende stap: presteren in topaffiches

Standard ziet wel vooruitgang in zijn traject. De plek in de top acht werd vorig seizoen al veiliggesteld. Dit jaar lukt het ook om thuis te winnen van de zogenaamde kleinere tegenstanders, iets wat vorig seizoen niet vanzelfsprekend was. Overwinningen tegen RAAL en Dender gelden daarbij als voorbeelden.

"Nu moeten we de volgende stap zetten in grote wedstrijden en moeilijke verplaatsingen", besloot Euvrard. "Daar ligt de uitdaging." De trainer weet tegelijk dat die vooruitgang ook snel in punten moet worden omgezet.

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