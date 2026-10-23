Matthieu Epolo verdedigt Standard-coach Euvrard en heeft ook nog persoonlijke boodschap

Matthieu Epolo groeit bij Standard niet alleen uit tot een technische steunpilaar met zijn reddingen, maar neemt ook steeds meer een mentale voortrekkersrol op. Zondag speelt de 21-jarige doelman in Genk zijn 75e wedstrijd voor de Rouches. Zijn ervaringen bij de nationale ploeg van DR Congo helpen hem daarbij naar eigen zeggen ook in Luik vooruit.

Matthieu Epolo heeft er een sterke start van het seizoen opzitten. De doelman van Standard stond in de basis tijdens de eerste twee kwalificatiewedstrijden van de Democratische Republiek Congo voor de volgende Afrika Cup en bevestigt ook bij de Rouches week na week zijn progressie.

Vrijdag schoof hij aan op de persconferentie in aanloop naar de verplaatsing van Standard naar Racing Genk, op de negende speeldag van de Pro League. Voor Epolo wordt het zijn 75e optreden bij de A-kern van stamnummer 16. Transfermarkt schat zijn marktwaarde inmiddels op 10 miljoen euro, waarmee hij de meest waardevolle speler in de Luikse selectie is.

Standard moet efficiënter worden

Bij de evaluatie van de competitiestart wees Epolo op de stappen die Standard als ploeg zet. Tegelijk beseft hij dat die vooruitgang nog niet altijd voldoende punten heeft opgeleverd. De Rouches moeten volgens hem vooral scherper worden op de beslissende momenten.

"Verdedigen als honden en scoren", vatte de Congolese international het samen. Hij verwees daarbij naar twee wedstrijden uit het vorige seizoen die hem zijn bijgebleven.

"Mijn twee favoriete matchen van vorig seizoen waren bijvoorbeeld op Antwerp en... in Genk. We wonnen daar (0-3 in Limburg en 0-5 op de Bosuil) doordat we bijna al onze kansen afmaakten en de nul hielden. Iedereen leverde in die wedstrijden perfect werk."



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Epolo vraagt geduld voor Euvrard

Dat Standard nog niet altijd die meedogenloosheid toont, heeft volgens Epolo niets te maken met een te brave spelersgroep. De ploeg van Vincent Euvrard zit nog in een opbouwfase. De 21-jarige keeper nam het dan ook op voor zijn trainer, die de voorbije weken kritiek kreeg.

"De coach heeft al veel ideeën aangebracht, terwijl hij nog maar aan zijn tweede seizoen bezig is", stelde Epolo. Hij vraagt om niet te snel van oordeel te veranderen na één resultaat.

"We moeten geduldig zijn. Zoals de coach zelf zei: na de zege tegen Antwerp was hij de beste trainer, maar na de nederlaag tegen Charleroi werd hij door iedereen bekritiseerd en stond hij onder druk. We moeten vertrouwen hebben en niet meteen de persoon aanvallen. Een reeks van drie nederlagen kan gebeuren. We moeten blijven werken. En als we vervolgens vier keer op rij winnen, betekent dat ook niet dat we al staan waar we willen staan."

Ervaring bij DR Congo maakt hem rustiger

Voor Epolo begint vooruitgang bij de dagelijkse details, zowel op als naast het veld. Afgelopen zomer deed hij daarbij waardevolle ervaring op met de nationale ploeg. Hij reisde met DR Congo mee in het kader van het WK 2026, zonder zelf speelminuten te krijgen.

"Dat was ongelooflijk. Ik ben er volwassener door geworden, omdat ik grote wedstrijden en uitstekende spelers heb gezien", aldus de doelman.

Die internationale omgeving helpt hem ook terug bij Standard. "Ik heb geleerd hoe grote spelers met een wedstrijd en met druk omgaan. In de nationale ploeg speel ik samen met jongens uit grote competities. Ik vraag hen vaak raad: hoe zij zich op mijn leeftijd gedroegen en hoe ze vandaag nog altijd te werk gaan."

"Wanneer je dan terugkeert naar je club, helpt dat je om rustiger te zijn in wedstrijden en je week beter in te delen. Ik ben niet meer de Matthieu van twee of drie jaar geleden. Ik beleef matchen anders, met meer kalmte", vertelde Epolo. Tijdens het WK groeide hij naar eigen zeggen ook dichter naar Noah Sadiki, die hij al kende. "Met Mario Stroeykens spreken we ook elke dag", besloot de keeper van Standard.