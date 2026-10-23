Jackpot op komst voor Club Brugge? 'Manchester City bereidt bod van 50 miljoen euro voor'

Nicolò Tresoldi blijft zich nadrukkelijk in de kijker spelen van de Europese top. De spits van Club Brugge wordt al langer aan verschillende grote clubs gelinkt, maar nu duikt ook Manchester City nadrukkelijk op. De Engelse grootmacht zou zelfs al nadenken over een stevig bod voor komende zomer.

De 22-jarige aanvaller is bezig aan zijn tweede seizoen in Brugge en heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een van de meest begeerde spelers uit de Jupiler Pro League. Een vertrek in januari lijkt niet aan de orde, maar na het seizoen zou de situatie helemaal anders kunnen liggen.

City zou 50 miljoen euro klaarleggen

Volgens het Spaanse Fichajes bereidt Manchester City een voorstel van ongeveer 50 miljoen euro voor om Tresoldi in de zomer van 2027 naar Engeland te halen. De spits zou op het Etihad Stadium bekeken worden als een mogelijke optie voor de toekomst van de aanval.

City is bovendien lang niet de enige club die Tresoldi volgt. TEAMtalk meldde deze week dat behalve Manchester City ook onder meer Arsenal, Manchester United, Chelsea, Newcastle United, Everton en Leeds United zijn prestaties in de gaten houden. Club Brugge heeft ondertussen duidelijk gemaakt dat een wintertransfer niet bespreekbaar is.

Nieuw Belgisch transferrecord?

Tresoldi ligt in Brugge nog vast tot medio 2029. Club haalde hem in de zomer van 2025 voor ongeveer zeven miljoen euro weg bij Hannover 96. Of Manchester City uiteindelijk daadwerkelijk met 50 miljoen euro op tafel komt, moet dus nog blijken.

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Duidelijk is wel dat de belangstelling rond Tresoldi steeds grotere proporties aanneemt. Indien zijn sterke prestaties aanhouden, lijkt Club Brugge komende zomer opnieuw voor een bijzonder lucratief transferdossier te kunnen staan.