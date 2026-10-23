Jürgen Klopp toont klasse na kritiek op Kompany

Jürgen Klopp stelde deze week nog openlijk vragen bij de aanpak van Vincent Kompany bij Bayern München. Nadat de Belgische coach onwel werd en in het ziekenhuis belandde, stuurde de Duitser echter een opvallend warm steunbericht.

De uitspraken van Jürgen Klopp over Bayern München zorgden deze week voor heel wat beroering in Duitsland. Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal had de Duitse bondscoach openlijk zijn twijfels geuit over enkele tactische principes van Vincent Kompany. De Belgische trainer reageerde nadien zichtbaar geprikkeld op die kritiek tijdens zijn persconferentie.

Na de gebeurtenissen van donderdag is die sportieve discussie echter volledig naar de achtergrond verdwenen. Kompany werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij vervolgens werd opgenomen. Bayern verspreidde intussen al een officieel communiqué over zijn toestand.

Klopp kent de druk van het trainersvak

Klopp was een van de eersten die publiekelijk zijn steun betuigde aan Kompany. De voormalige manager van Liverpool liet daarbij duidelijk verstaan dat resultaten en tactiek op zulke momenten bijzaak zijn.

"Vincent, ik heb gezien wat er vandaag gebeurd is. Het maakt niet uit wat de camera's hebben vastgelegd. Het enige dat telt, is dat het goed met je gaat", begon Klopp.

De Duitser verwees ook naar de zware tol die het trainersbestaan soms kan eisen. "We zitten allebei lang genoeg in dit vak om te weten dat het lichaam soms stop zegt, terwijl je hoofd wil doorgaan. Je hebt alles gegeven voor de ploeg. Dat zie je. Neem de tijd die je nodig hebt en rust goed uit. Het veld zal er altijd nog zijn."



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Klopp zette zijn boodschap voort met woorden die ongetwijfeld zullen aankomen bij de Bayern-coach. "Je bent een goede trainer en een sterke man. Zulke momenten gebeuren. Ze bepalen niet wie je bent. De jongens zullen voor de wedstrijd zorgen. Zorg jij nu voor jezelf. Dat is een bevel."

Hij sloot af met een heldere wens voor de Belgische ex-Rode Duivel: "We denken aan je. Herstel goed. Kom pas terug wanneer je er klaar voor bent, niet eerder. Dat is het enige wat telt."

Na de scherpe woorden eerder deze week toont Klopp zo ook een heel andere kant. In de voetbalwereld kunnen meningen botsen, maar de gezondheid van Kompany staat uiteraard ver boven elke tactische discussie.

Bayern speelt zondag op verplaatsing bij Freiburg, maar dat Vincent Kompany daar langs de zijlijn zal staan lijkt weinig waarschijnlijk. Voorlopig staat Der Rekordmeister mee op kop in de Bundesliga, naast Borussia Dortmund. Freiburg telt slechts één punt minder.