Luciano D'Onofrio verwerft opnieuw aandelen bij Standard: met welke bedoeling?

Luciano D'Onofrio heeft opnieuw een klein aandelenpakket in Standard Luik in handen. Zijn terugkeer is vooral symbolisch en verandert niets aan de huidige machtsverhoudingen binnen de club.

Standard Luik blijft zoeken naar meer financiële zekerheid voor de toekomst. Clubleider Giacomo Angelini zet zijn zoektocht naar een nieuwe investeerder voort, terwijl Lucien D'Onofrio opnieuw discreet opduikt in het aandeelhouderschap van de Rouches.

D'Onofrio neemt aandelen van Robert Lesman over

Volgens La Dernière Heure zou D'Onofrio de aandelen hebben overgenomen die voordien in handen waren van Robert Lesman. De Brusselse zakenman staat dicht bij de voormalige sterke man van Standard. Zo krijgt D'Onofrio, jaren na zijn vertrek, opnieuw een beperkte participatie in de Luikse club.

Van een terugkeer in het bestuur is echter geen sprake. Het aandelenpakket van D'Onofrio is bijzonder klein: meer dan 99 procent van de aandelen van Standard is in handen van de holding SDL van Angelini. Die holding moet de overname van A-CAP in de komende jaren nog volledig afronden.

Angelini behoudt de volledige controle

Aan de leiding van Standard verandert er dus niets. Angelini houdt de touwtjes stevig in handen en blijft de man die alle grote beslissingen neemt. Hij sprak eerder dit jaar wel al met D'Onofrio, maar er zijn voorlopig geen signalen dat de oud-bestuurder opnieuw een actievere functie binnen de club krijgt.



Voor veel Luikse supporters roept de naam D'Onofrio wel herinneringen op aan succesvollere tijden. Hij was nauw verbonden aan de twee landstitels die Standard in 2008 en 2009 veroverde. Zijn symbolische terugkeer als aandeelhouder kan dan ook op sympathie rekenen bij een deel van de aanhang.