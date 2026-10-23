Manchester United in crisis: Rooney wil dat Carrick komaf maakt met “meneer de brave”

Michael Carrick staat voor een bijzonder moeilijke keuze bij Manchester United. Moet hij Bruno Fernandes, zijn aanvoerder en volgens velen zijn beste speler, aan de kant schuiven na diens openlijke kritiek op de tactiek? In aanloop naar het duel met Bournemouth lopen de meningen uiteen. Volgens clublegende Wayne Rooney dreigt de situatie zelfs de kleedkamer uit elkaar te trekken.

De discussie ontstond na de pijnlijke 4-1-nederlaag tegen Como in de Champions League. Fernandes uitte achteraf kritiek op de tactische aanpak en vond dat de trainersstaf langs de zijlijn had moeten ingrijpen. Volgens BBC Sport waren de uitspraken niet zomaar een emotionele reactie na een nederlaag, maar had de Portugees zijn woorden bewust gekozen.

Rooney vreest voor verdeeldheid in de kleedkamer

Rooney, die zelf ervaring heeft als trainer bij Plymouth Argyle en Birmingham City, vindt dat Carrick kordaat moet optreden. “Toen Martínez naar buiten kwam, zei ik dat dit een absolute nachtmerrie was, omdat het de kleedkamer uit elkaar zou trekken”, vertelde hij op de podcast van The United Stand. “Dat was het begin. Nu hebben we het met Bruno gezien en er zullen er nog volgen, omdat spelers geen verantwoordelijkheid willen nemen.”

De voormalige aanvaller wil dat Carrick zijn aanpak verandert. “Als ik in zijn positie zat, zou ik terugvechten. Geen meneer de brave meer.” Ook oud-spits Duncan Ferguson vindt dat de coach zijn gezag moet laten gelden. “Je aanvoerder heeft je voor de bus gegooid. Als je denkt dat hij niet voor jou speelt, haal hem dan uit de ploeg. Ik zou hem niet opstellen, ook al is hij hun beste speler”, klonk het bij The Overlap.

Beste speler op de bank zetten?

Toch ligt de situatie niet zo eenvoudig. Fernandes blijft een van de belangrijkste spelers van United en krijgt intern ook begrip. Hij gaf na de nederlaag meerdere interviews en volgens BBC Sport kwamen zijn woorden minder scherp over toen ze uitgesproken werden dan wanneer ze achteraf op papier werden gelezen.

Carrick moet bovendien dringend resultaten boeken. Manchester United zit in een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning. Een nieuwe misstap tegen Bournemouth zou de druk alleen maar verhogen. Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo en Marcus Rashford zijn bovendien geblesseerd, waardoor de coach minder alternatieven heeft.





De beslissing rond Fernandes wordt dus een belangrijke test voor Carrick. Laat hij zijn aanvoerder staan en riskeert hij dat zijn gezag verder wordt aangetast, of grijpt hij in en zet hij zijn beste speler op de bank? Eén ding is duidelijk: bij Manchester United is de onrust voorlopig niet verdwenen.