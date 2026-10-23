Mike Penders krijgt bijzonder compliment van Alonso: Courtois wordt meteen genoemd

Mike Penders staat voor een bijzonder moment bij Chelsea. De jonge Belg wordt zaterdag tegen Tottenham Hotspur voor het eerst aan de aftrap verwacht in de Premier League. Door de blessure van Emiliano Martínez krijgt Penders de komende weken zijn kans als nummer één bij de Londense topclub.

Martínez liep afgelopen weekend tegen Everton een kaakbreuk op en onderging inmiddels een operatie. Penders verving hem toen tijdens de tweede helft en hielp Chelsea de 0-2-voorsprong over de streep te trekken. Daarmee werd hij meteen de jongste doelman die voor Chelsea in actie kwam in de Premier League.

Op de clubwebsite van Chelsea sprak Xabi Alonso vrijdag zijn vertrouwen uit in de voormalige doelman van KRC Genk. “Hij is er klaar voor. Hij traint goed en heeft in de bekerwedstrijden al laten zien dat hij een goed niveau heeft”, aldus de Spanjaard. Ook tijdens zijn onverwachte invalbeurt tegen Everton zag Alonso naar eigen zeggen voldoende persoonlijkheid en kwaliteit.

Penders krijgt sneller dan verwacht zijn kans

Opvallend genoeg kwam tijdens de persconferentie ook Thibaut Courtois ter sprake. De vergelijking tussen beide Belgen wordt al langer gemaakt en Alonso begrijpt waarom. “Heel veel”, antwoordde hij toen gevraagd werd naar de gelijkenissen. “Niet alleen door hun nationaliteit. Hun gestalte, ze zijn allebei linksvoetig en allebei dominant in de lucht.”

Alonso kent Courtois uiteraard goed uit zijn periode bij Real Madrid en blijkt de doelman zelfs persoonlijk naar Penders gevraagd te hebben. “Ik sprak met Thibaut tijdens het WK en vroeg hem naar Mike. Hij zei zelf dat hij gelijkenissen zag.” Dat oordeel is extra opvallend omdat Courtois en Penders allebei uit de jeugdopleiding van KRC Genk komen en als jonge Belgische doelmannen al vroeg naar Chelsea trokken.

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Voor Penders komt de kans nu veel sneller dan verwacht. Martínez zal volgens Alonso nog enkele weken ontbreken, waardoor de 21-jarige Belg zich meteen in een Londense derby mag bewijzen. Alonso wil de druk niet nodeloos opvoeren, maar zijn boodschap is wel duidelijk: “We moeten hem helpen en steunen, maar hij is absoluut een doelman voor het heden én de toekomst.”