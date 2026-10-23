Napoli-coach Allegri geeft De Bruyne de sleutels in topmatch en legt uit waarom

Kevin De Bruyne lijkt opnieuw een belangrijke rol te krijgen bij Napoli. In aanloop naar de topper tegen AS Roma liet trainer Massimiliano Allegri verstaan dat de Rode Duivel de sleutels van het middenveld in handen krijgt. Na de recente zege tegen Bodo/Glimt wil Napoli bevestigen dat het de juiste weg is ingeslagen.

Allegri ziet verschillende mogelijkheden om De Bruyne in zijn elftal in te passen. “Spelers zoals hij kunnen voor de verdediging spelen of als een van de twee centrale middenvelders”, verklaarde de trainer. Daarmee benadrukt hij de tactische veelzijdigheid van de Belgische spelmaker.

Concurrentie op het middenveld

De Bruyne is niet de enige optie voor Allegri. Ook Stanislav Lobotka en Billy Gilmour komen in aanmerking voor een plaats op het middenveld. Lobotka speelde aan het begin van het seizoen al veel wedstrijden, waardoor de trainer ook rekening wil houden met de fysieke belasting van zijn spelers.

“Wanneer er drie wedstrijden kort na elkaar zijn, heeft iedereen zijn kans nodig. Ik zal na de laatste training beslissen”, aldus Allegri.

Napoli wil opnieuw aansluiting vinden met de top

De topper tegen Roma is belangrijk voor Napoli, dat na een nederlaag tegen Venezia opnieuw vooruit wil kijken. Allegri beseft dat zijn ploeg constanter moet worden om mee te strijden voor de bovenste plaatsen. “We moeten werken aan onze stabiliteit en hebben nood aan continuïteit in de resultaten. Alleen zo kunnen we opnieuw aansluiting vinden bij de eerste vier.”

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De trainer is bovendien op zijn hoede voor Roma, dat volgens hem over veel kwaliteit en enthousiasme beschikt.