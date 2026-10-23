Nieuw probleem voor Kompany? Bayern München heeft bedenkingen bij jonge speler

Lennart Karl wekt stilaan irritatie op bij de leiding van Bayern München. Niet alleen zijn prestaties, maar ook zijn gedrag op sociale media zorgen voor vragen in Beieren.

Lennart Karl ligt onder een vergrootglas bij Bayern München. De 18-jarige Duitse offensieve middenvelder trekt niet alleen aandacht met wat hij op het veld laat zien, maar ook met zijn leven daarbuiten. Volgens Bild zijn verschillende clubverantwoordelijken niet opgezet met een aantal van zijn gewoontes. Zij zouden willen dat Karl zich nadrukkelijker op het voetbal richt.

Beperkte cijfers, weinig impact tegen Arsenal

Ook zijn statistieken geven hem voorlopig weinig argumenten voor meer speelminuten. Karl staat sinds de start van het seizoen op één doelpunt en één assist in negen wedstrijden, waarvan hij er drie in de basis begon. In de Champions League tegen Arsenal kon hij zijn stempel niet drukken op de partij. Dat zijn prestaties die Bayern nog niet overtuigen om hem een prominentere rol te geven.

Te zichtbaar op sociale media

Intern zou ook zijn relatie met Zoe Käppele, een 22-jarige influencer, gesprekken uitlokken. Het koppel deelt geregeld beelden uit het dagelijkse leven op sociale media en toont daarbij een vrij luxueuze levensstijl. Sommige bestuurders van Bayern vinden die publieke aandacht overdreven voor een speler van zijn leeftijd.

Karl zorgde eerder al voor commotie door openlijk te vertellen dat Real Madrid zijn droomclub is. Die uitspraak viel niet overal in Duitsland even goed, zeker niet bij een speler die onder contract staat bij Bayern München.

Vorig seizoen nog een van de grote beloften



Bij Bayern weten ze nochtans welk potentieel Karl bezit. Vorig seizoen was hij goed voor negen doelpunten en acht assists in 39 wedstrijden. Met die cijfers groeide hij uit tot een van de opvallendste talenten binnen de club. Nu is het aan de jonge Duitser om ook op het hoogste niveau opnieuw met zijn voeten te spreken.