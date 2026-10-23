Nieuw stadion Club Brugge loopt opnieuw vertraging op, maar er is ook goed nieuws

Club Brugge moet nog een maand langer wachten op een belangrijke stap richting het nieuwe stadion. De erfpachtovereenkomst met de stad Brugge is nog niet klaar en wordt pas in november aan de gemeenteraad voorgelegd. Toch hoeft dat volgens burgemeester Dirk De fauw geen gevolgen te hebben voor de geplande timing van het stadionproject, meldt Het Nieuwsblad.

De Bruggelingen beschikken sinds juli over een uitvoerbare vergunning voor de bouw op de Jan Breydelsite. Om daadwerkelijk met de eigenlijke stadionwerken te beginnen, moet er echter ook een akkoord zijn over het gebruik van de gronden, die eigendom zijn van de stad. De erfpachtovereenkomst legt onder meer de rechten en plichten van beide partijen vast, net als de looptijd en de vergoeding.

Laatste details moeten nog worden uitgewerkt

Aanvankelijk was het de bedoeling om het dossier al in oktober ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat blijkt niet haalbaar, omdat de administratie en Club Brugge nog enkele punten moeten afwerken. “Onze administratie is, in overleg met Club Brugge, nog de laatste hand aan het leggen aan de overeenkomst”, legt burgemeester De fauw uit aan Het Nieuwsblad.

Een van de resterende aandachtspunten betreft de aanleg en het onderhoud van de buitenomgeving. Het dossier zou nu klaar moeten zijn voor de gemeenteraad van november. Pas daarna kan de volgende stap in het administratieve traject worden gezet.

Voorbereidende werken kunnen wel al beginnen

De verschuiving betekent volgens De fauw niet dat het volledige stadionproject vertraging oploopt. Club Brugge heeft de start van de eigenlijke bouwwerken intussen zelf opgeschoven naar begin 2027. “Maar dit heeft geen impact op de timing”, benadrukt de burgemeester.



In afwachting van de definitieve overeenkomst hoeft alles bovendien niet stil te liggen. Archeologisch onderzoek en onderzoeken naar de stabiliteit kunnen al worden uitgevoerd. Zo kan Club Brugge zich voorbereiden op de grote werkzaamheden, terwijl de laatste administratieve details worden geregeld. De komende gemeenteraad van november wordt daardoor een belangrijk moment voor het stadiondossier.