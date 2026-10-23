Olivier Deschacht ziet pijnlijk probleem bij Anderlecht en wijst naar De Cat

Olivier Deschacht keek voor het seizoen met behoorlijk wat vertrouwen naar Anderlecht, maar dat gevoel heeft intussen plaatsgemaakt voor frustratie. De voormalige verdediger ziet nog altijd kwaliteit bij paars-wit, maar vindt vooral dat de club haar beste spelers veel te snel laat vertrekken.

Vooral het dossier van Nathan De Cat zit hem hoog. Deschacht vindt dat Anderlecht de jonge middenvelder veel langer had moeten houden. “Die had toch zeker twee à drie jaar moeten blijven. Hij had niet naar Hoffenheim mogen gaan”, zegt hij duidelijk.

Bij Het Nieuwsblad legt Deschacht uit dat dit volgens hem deel uitmaakt van een groter probleem. Zodra een speler één sterk seizoen afwerkt, wordt een transfer al snel onvermijdelijk. Hij haalt ook Nathan Saliba aan, van wie hij vond dat hij voor extra stabiliteit zorgde, maar die eveneens alweer vertrok.

Voor De Cat vindt Deschacht die evolutie extra jammer. Een jonge speler die doorbreekt bij Anderlecht zou volgens hem eerst meerdere seizoenen een dragende rol moeten kunnen spelen. Pas daarna zou een stap naar het buitenland logisch worden. Nu verdwijnt een belangrijke pion volgens hem te snel uit de ploeg.

Vergelijking met Biglia en Boussoufa

Deschacht vergelijkt de huidige situatie met zijn eigen periode in Brussel. Toen bleven spelers als Lucas Biglia en Mbark Boussoufa jarenlang bij Anderlecht. Biglia speelde zeven jaar voor de club, Boussoufa vijf. Daardoor kon paars-wit volgens hem veel langer bouwen rond zijn beste voetballers.

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Ook Boussoufa gebruikt hij als voorbeeld van hoe anders de markt vandaag werkt. “Dat was de Christos Tzolis van zijn tijd, hè. Elk jaar vijftien goals en twintig assists. Die zou nu direct bij Arsenal zitten, maar toen kon Anderlecht hem gewoon houden.” Voor Deschacht is net dat verschil veelzeggend: talent ontwikkelen is één zaak, het lang genoeg behouden volgens hem minstens even belangrijk.