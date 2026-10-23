Stijn Stijnen ziet het gebeuren bij Club Brugge: "Niet verrast"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen ziet het gebeuren bij Club Brugge: "Niet verrast"
Foto: © photonews

Milan Robberechts beleeft enkele bijzondere weken bij Club Brugge. De 22-jarige flankaanvaller maakte woensdag tegen RC Lens zijn debuut in de Champions League, amper drie maanden na zijn vertrek bij Patro Eisden. Bij zijn voormalige club volgen ze zijn razendsnelle ontwikkeling met bijzonder veel trots. Vooral Stijn Stijnen is onder de indruk.

Afgelopen zomer maakte Robberechts de overstap van Patro Eisden naar Club Brugge, waar hij aanvankelijk voor Club NXT zou uitkomen. Intussen heeft hij zijn debuut in de Croky Cup achter de rug en mocht hij tegen Lens ook Europees zijn eerste minuten maken. In de 82e minuut verving hij Carlos Forbs.

Stijnen beleeft emotioneel moment

"Dit is een zeer speciaal moment voor hem, ik ben dan ook enorm trots", vertelde Stijnen aan Het Belang van Limburg. "We zijn elkaar na de wedstrijd in de armen gevlogen. Er was veel dankbaarheid van zijn kant richting mij en de club."

De overstap naar Club Brugge deed afgelopen zomer nochtans enkele wenkbrauwen fronsen. "Mensen keken inderdaad raar op toen hij voor Club koos omdat ze wisten dat hij bij Club NXT zou belanden. Maar kijk, drie maanden verder heeft hij al zijn debuut gemaakt in de beker én in de Champions League", aldus Stijnen.

Waardige vervanger voor Forbs

Bij Patro Eisden waren ze altijd overtuigd van het talent van Robberechts. "Wij zagen bij hem een enorm potentieel. Ik was niet verrast dat hij deze kansen ging krijgen, wel door de enorme snelheid waarmee", geeft Stijnen toe.


De voormalige doelman van Club Brugge ziet zelfs een belangrijke rol weggelegd voor zijn ex-speler. "Hij profileert zich als een waardige vervanger voor Forbs", klinkt het veelbelovend. Robberechts lijkt zo sneller dan verwacht zijn plaats te veroveren in de plannen van Ivan Leko.

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