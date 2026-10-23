Storm gooit kalender overhoop: dit zijn de nieuwe speeldata

De afgelaste wedstrijden in de Jupiler Pro League en Challenger Pro League hebben een nieuwe datum gekregen. Alle duels die vrijdagavond niet doorgaan door Storm Austen worden ingehaald op woensdag 4 november.

Voor KV Kortrijk en KV Mechelen ligt ook het nieuwe aanvangsuur al vast. Hun wedstrijd in de Jupiler Pro League begint die avond om 20.30 uur.

Ook de afgelaste wedstrijden uit de Challenger Pro League worden op woensdag 4 november ingehaald. Daar wordt telkens om 20 uur afgetrapt. Dat maakte de Pro League bekend.

Matchen worden verplaatst naar 4 november

De wedstrijden werden vrijdag geschrapt nadat code oranje werd afgekondigd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Na een nieuwe veiligheidsanalyse werd beslist om geen risico's te nemen.

Ook elite jeugd- en U21-wedstrijden in de drie betrokken provincies konden daardoor niet doorgaan. Voor de profwedstrijden is er nu dus snel duidelijkheid over een inhaaldatum.

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Supporters die al een ticket hadden voor de oorspronkelijke wedstrijdavond, worden door de Pro League aangeraden om de communicatiekanalen van hun club te volgen voor praktische informatie over de nieuwe speeldatum.