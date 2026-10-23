Streep door duel tussen Kortrijk en Mechelen door noodweer, ook andere wedstrijden afgelast

De start van speeldag 9 in de Jupiler Pro League wordt uitgesteld door het noodweer. Storm Austen trekt vrijdag over ons land en zorgt ervoor dat er nergens in de Jupiler Pro League of Challenger Pro League gevoetbald wordt. Ook de kelderkraker tussen KV Kortrijk en KV Mechelen gaat dus niet door.

De beslissing kwam er na een nieuwe veiligheidsanalyse. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen geldt code oranje vanwege de verwachte weersomstandigheden. De Pro League wil vermijden dat supporters, spelers en medewerkers onnodige risico's moeten nemen.

“De veiligheid van onze supporters primeert: onderweg naar het stadion, op de tribunes en op de terugweg naar huis”, klinkt het bij de Pro League. “Ook voor onze spelers nemen we geen enkel risico.” De organisatie benadrukt dat de veiligheid van iedereen voorrang krijgt op het wedstrijdprogramma.

Ook jeugdwedstrijden afgelast

De maatregel beperkt zich niet tot het profvoetbal. Ook de elitejeugd en de U21-ploegen in de drie betrokken provincies komen vrijdagavond niet in actie. Daarnaast heeft Voetbal Vlaanderen alle wedstrijden van vrijdag geschrapt in het kader van de aangekondigde weersomstandigheden.

Nieuwe data volgen later

De nieuwe speeldata van de afgelaste profwedstrijden worden later vrijdag bekendgemaakt, na overleg met de lokale politiezones. Voorlopig gaat het enkel om de wedstrijden van vrijdagavond: voor zaterdag en zondag blijft voetballen mogelijk.

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In Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg kunnen wedstrijden wel nog individueel worden afgelast als de lokale omstandigheden dat noodzakelijk maken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de toestand van de terreinen, maar ook naar de veiligheid tijdens de verplaatsingen van spelers, supporters en andere betrokkenen.