STVV straft arrogantie af van Denen af en speler slaat terug richting trainer

STVV trok als underdog naar Denemarken, maar verraste Midtjylland op eigen veld. Joedrick Pupe genoot van de zege en reageerde scherp op de woorden van de Deense coach.

Joedrick Pupe had voor de wedstrijd de uitspraken van de coach van Midtjylland opgevangen. Volgens de geluiden die rondgingen, rekende de Deense trainer op een "makkelijke" overwinning tegen STVV. Donderdagavond draaide het echter helemaal anders uit: de Truienaars wonnen met 0-1.

Pupe antwoordt op Deense voorspelling

De verdediger liet zich bij VTM niet onbetuigd. "Hun coach had gezegd dat het een makkelijke overwinning zou worden. Blijkbaar was dat niet zo. We hebben bewezen dat we nog altijd even goed zijn als vorig jaar. Iedereen heeft het beste van zichzelf gegeven."

STVV maakte van bij de start duidelijk dat het niet naar Denemarken was afgezakt om zich in te graven. De Kanaries creëerden meerdere kansen en kregen net voor de rust hun verdiende beloning. Frédéric Soelle Soelle zorgde in de 42e minuut voor de 0-1.

Midtjylland voerde na de pauze de druk op, maar de Truiense defensie hield stand. Kokubo pakte uit met een beslissende tussenkomst en hielp zijn ploeg zo over de streep.

950 STVV-supporters maken indruk

Pupe had na afloop ook lovende woorden voor de vele supporters die de verplaatsing naar Denemarken maakten. "Ik denk niet dat veel ploegen in Europa kunnen zeggen dat ze 950 supporters in het uitvak hebben. Het was gewoon fantastisch. Ze hebben ons de hele wedstrijd gedragen."





Perfecte start met zes op zes

Met twee overwinningen uit evenveel wedstrijden kent STVV een vlekkeloze start van zijn Europese campagne. De Kanaries staan op zes punten en mogen met vertrouwen vooruitblikken op het vervolg van de Conference League.