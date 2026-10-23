Tegenslag voor Vincent Euvrard: belangrijke Standard-speler zes weken out

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
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Tegenslag voor Vincent Euvrard: belangrijke Standard-speler zes weken out
Foto: © photonews

Vincent Euvrard heeft vrijdag, twee dagen voor de verplaatsing van Standard naar Racing Genk, slecht nieuws gebracht op zijn persconferentie. Casper Nielsen heeft een spierscheur opgelopen en mist niet alleen de wedstrijd in de Cegeka Arena, maar ook de komende zes weken competitie.

Twee dagen voor de verplaatsing van Standard naar Racing Genk heeft Vincent Euvrard op zijn persconferentie een update gegeven over zijn selectie. Daarin zat meteen een stevige tegenvaller: Casper Nielsen is voor langere tijd niet inzetbaar.

"Hij is zes weken out", vertelde de trainer van de Rouches. "Na de tackle die hij in de Beker van België op zijn voet kreeg, was de zwelling verdwenen. Dinsdag werkte hij een deel van de training af. Maar woensdag voelde hij na een uur een probleem aan de kuit, alsof er een messteek kwam. De MRI van gisteren heeft een spierscheur aangetoond."

De blessure situeert zich aan de rechterkant, dezelfde zijde als de enkel die Nielsen tegen Dender had beschadigd. "Het is moeilijk te zeggen of het om compensatie of een reactie gaat. Hij voelde zich erg goed en dan gebeurde het plots. We zullen hem missen."

Nielsen out, vraagteken achter Nguene

De afwezigheid van Nielsen is mogelijk niet het enige blessureprobleem voor Standard in aanloop naar de trip naar Limburg. Ook Bernard Nguene is onzeker voor het duel met Genk. "Bij het doelpunt dat hij tegen Dender maakte, is hij door zijn enkel gegaan. Hij zou wel eens net tekort kunnen komen om bij de selectie te zijn", aldus Euvrard. "Mohamed El Hankouri heeft de trainingen hervat, maar voor hem komt deze wedstrijd nog te vroeg."

Euvrard moet dus enkele knopen doorhakken voor de wedstrijd in de Cegeka Arena. Achterin is Dimitri Lavalée volgens zijn coach "klaar om te starten", nadat hij in de beker al inviel. Het wordt afwachten of de Standard-trainer Gustav Mortensen rust gunt, voor een verdediging met vijf kiest of zijn basiself ongewijzigd laat en Lavalée opnieuw op de bank houdt.

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Goemaere wel beschikbaar voor Standard

Op het middenveld is Laurens Goemaere inzetbaar. De verdedigende middenvelder kampte na een wedstrijd van SL16 FC met lichte hinder aan de quadriceps, maar dat probleem hield niet aan. Goemaere werd sinds zijn komst wel nauwelijks opgenomen in de selectie van de hoofdmacht.

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