Thibaut Courtois houdt zich niet in vlak voor Clásico

Thibaut Courtois heeft in de aanloop naar de Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid voor opschudding gezorgd met opvallende uitspraken over de Spaanse arbitrage. De Belgische doelman heeft vooral bedenkingen bij de werking van de VAR en hoopt dat scheidsrechterlijke fouten zondag niet opnieuw voor discussie zorgen.

Courtois sprak na de 4-1-overwinning tegen RB Leipzig in de Champions League met de Spaanse pers. Real Madrid trekt zondag naar Barcelona voor een bijzonder belangrijke competitiewedstrijd. Zoals wel vaker voor de Clásico kwam ook de arbitrage ter sprake.

Courtois deelt opvallende waarschuwing uit

"We zijn niet bang voor de arbitrage tegen Barcelona. Ik vertrouw de scheidsrechters. Ze zijn ook maar mensen en kunnen fouten maken. Maar hopelijk vallen die fouten niet altijd in het voordeel van dezelfde ploeg", verklaarde Courtois volgens de Spaanse krant AS.

Vooral het gebruik van de VAR zit de Rode Duivel dwars. "Toen de VAR in 2018 werd ingevoerd, was het de bedoeling om duidelijke en overduidelijke fouten recht te zetten. Maar in La Liga wordt er volgens mij veel te vaak ingegrepen bij situaties waarvoor dat helemaal niet nodig is."

Ook uitleg van scheidsrechters krijgt kritiek

Courtois vindt bovendien dat de Spaanse scheidsrechters onvoldoende consequent zijn. "Aan het begin van het seizoen krijgen we een uur uitleg van de scheidsrechters. Maar een week later maken ze alweer fouten en gebeuren er vreemde dingen", klonk het kritisch.



Toch wilde de Belgische doelman niet beweren dat scheidsrechters bewust bepaalde ploegen bevoordelen. Hij benadrukte dat hij gelooft in hun goede bedoelingen. Dat neemt niet weg dat zijn uitspraken in Spanje gevoelig liggen, zeker met de beladen confrontatie tussen Barcelona en Real Madrid voor de deur.