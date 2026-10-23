Tobe Leysen heeft een duidelijke boodschap voor Lucca Brughmans

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Tobe Leysen heeft een duidelijke boodschap voor Lucca Brughmans
Foto: © photonews

Tobe Leysen (24) is helemaal terug bij KRC Genk. Na drie seizoenen bij OH Leuven keerde de doelman terug naar de club waar hij zijn opleiding genoot. Zaterdag mocht hij in de bekerwedstrijd tegen Virton tussen de palen staan en hield hij de nul. “Ik hoopte op deze kans en heb ze gegrepen”, vertelt hij in HBvL.

Bij Genk trof Leysen nog enkele vertrouwde gezichten aan, maar hij merkt ook dat de club stappen heeft gezet. “De professionaliteit is toegenomen. De lat ligt in het algemeen gewoon hoger.” Ook het nieuwe trainingscentrum moet die evolutie verder ondersteunen. Zelf keert hij terug met een pak meer ervaring dan toen hij in augustus 2023 vertrok.

Zijn periode bij OH Leuven blikt hij positief terug. Hij speelde er veel wedstrijden en kreeg zo de kans om zich verder te ontwikkelen. “Het enige spijtige is dat we als ploeg geen prijs pakten. Maar goed, dat heb je als doelman ook niet volledig in de hand.” Ook een avontuur in Italië of bij Burnley behoorde tot de mogelijkheden, maar Leysen wilde vooral terug naar Genk. “Het voelt als thuiskomen en ik kan ook letterlijk thuis wonen nu.”

Leysen legt zich niet neer bij een plek op de bank

Zijn terugkeer betekent niet dat Leysen tevreden is met een rol als doublure. Bij Genk wacht hem de concurrentiestrijd met Lucca Brughmans, die na dit seizoen naar Liverpool trekt. “Daar zijn geen afspraken rond gemaakt. Maar ik ben gekomen om te spelen, op korte of iets langere termijn. Ik ga me niet neerleggen bij een plek op de bank.”

Leysen wil Brughmans het vuur aan de schenen leggen en hem tegelijk beter maken. “Het is mijn bedoeling om de strijd met Lucca aan te gaan en hem te pushen. Als het nodig is, zal ik er staan.” Hij heeft alvast een goede indruk van zijn jonge concurrent, die volgens hem over de kwaliteiten beschikt om ooit het allerhoogste niveau te halen.

Rugnummer 1 past bij zijn ambitie

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Met zijn rugnummer 1 steekt Leysen zijn ambitie niet onder stoelen of banken, al wil hij daar geen bijzondere symboliek achter zoeken. “Ik ben doelman en wil tussen de palen staan. Meer zit daar niet achter.” Na de kwalificatie tegen Virton kijkt hij uit naar de volgende bekermatch op het Kiel. En vooral hoopt hij dat zijn terugkeer in Genk het begin wordt van veel speelminuten.

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