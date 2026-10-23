Union is héél duidelijk: "Als voetballer wil je dit soort wedstrijden niet spelen"

Raul Florucz liet zich niet uit zijn lood slaan door zijn vroege invalbeurt en de aparte omstandigheden in een leeg stadion. De aanvaller versierde zelf een strafschop, zette die ook om en vierde alsof zijn supporters gewoon aanwezig waren.

Raul Florucz keerde terug uit schorsing, maar had wellicht niet verwacht dat hij al na een kwartier zou moeten invallen. Mateo Biondic viel geblesseerd uit, waardoor de Oostenrijker sneller dan voorzien zijn opwachting maakte. Hij pikte vlot in bij Union SG en speelde een hoofdrol met een zelf versierde én benutte strafschop.

"We hadden een moeilijke wedstrijd verwacht, in bijzondere omstandigheden zonder onze supporters. Deze zege doet dan ook deugd", vertelde Florucz na afloop aan Sporza. Dat Union SG als 'thuisploeg' in een leeg stadion moest aantreden, voelde voor de aanvaller onwennig aan.

Florucz miste de steun van het Union-publiek

"Natuurlijk is het vreemd. Eerlijk gezegd wil geen enkele voetballer dit soort wedstrijden spelen", aldus Raul Florucz. "Onze supporters zijn fantastisch en steunen ons overal, dus zonder hen is het lastig. Ik vierde mijn doelpunt alsof ze er wel waren", glimlachte hij.

De aanvaller dwong de penalty helemaal zelf af na een fout in het strafschopgebied. "Wanneer je met de bal geen andere oplossing meer ziet, moet je in die positie proberen een strafschop uit te lokken. Volgens mij was het ook honderd procent een penalty", oordeelde de Oostenrijker.

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Vanop elf meter bleef Florucz vervolgens ijzig kalm. "Dat is mijn job", lachte hij. "Ik was niet zenuwachtig, nee, eigenlijk niet. Voor mij is het gewoon een schot zoals elk ander." De rest is geschiedenis: met 7 op 9 staat Union SG er prima voor in de Europa League.