Verschrikkelijk moment in Europa League: jonge verdediger afgevoerd na horrorval

Olympique Lyon heeft een bijzonder pijnlijke avond beleefd in de Europa League. De Franse topclub verloor met 3-0 op bezoek bij Hoffenheim, maar het resultaat verdween naar de achtergrond door een akelig incident met Steeve Kango. De amper 19-jarige verdediger moest na een zware val op zijn rug van het veld worden gedragen.

Kango blijft roerloos liggen na luchtduel

Het incident vond plaats in de 25ste minuut van de wedstrijd. Kango sprong hoog op tijdens een luchtduel met Hoffenheim-aanvaller Tim Lemperle, maar kwam na het contact bijzonder ongelukkig neer. De jonge vleugelverdediger landde hard op zijn rug en bleef roerloos op het gras liggen.

De ernst van de situatie was meteen duidelijk. De medische staf van Lyon snelde het veld op, waarna ook het ambulanceteam ter plaatse kwam. Kango kreeg een nekbrace om en werd uiteindelijk onder applaus van het publiek van het veld gedragen. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Toestand van de jonge verdediger nog onduidelijk

Over de precieze toestand van de verdediger was na afloop nog geen duidelijkheid. Daardoor bleef de bezorgdheid bij Lyon groot. De club had op sportief vlak al een moeilijke avond achter de rug, maar de gezondheid van de jonge speler was uiteraard veel belangrijker dan de nederlaag.

Hoffenheim boekte op eigen veld een duidelijke 3-0-overwinning en bezorgde Lyon zo een stevige Europese tik. Toch zullen de gedachten binnen de Franse club vooral bij Kango liggen zolang er geen duidelijkheid is over zijn toestand.



Ook voor de Belgische voetbalfans viel er weinig te beleven in het duel. Nathan De Cat was door een blessure niet beschikbaar bij Hoffenheim, terwijl ook Loïs Openda ontbrak bij Lyon. Julien Duranville bleef bovendien opnieuw op de bank bij de Franse club. Het sportieve verhaal werd echter volledig overschaduwd door de angstaanjagende val van Kango.