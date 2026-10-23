Vijf nederlagen op rij zetten Antwerp-trainer Compper onder druk: “Ik voel de druk van binnenin”

Marvin Compper staat zaterdag met Antwerp voor een belangrijke opdracht tegen Charleroi. The Great Old verloor vijf competitiewedstrijden op rij en zakte weg naar de dertiende plaats. De druk op de Duitse trainer neemt toe, maar zelf wil hij niet spreken van een wedstrijd waarin zijn job op het spel staat.

“Ik voel niet per se druk van buitenaf, wel van binnenin”, klinkt het bij Compper. “Natuurlijk zijn we allemaal ontevreden over de resultaten. Als dat niet het geval zou zijn, zouden we in het verkeerde vak zitten.” De trainer beseft dat Antwerp dringend punten nodig heeft.

Antwerp wil de negatieve reeks doorbreken

De zware 5-1-nederlaag tegen Westerlo maakte de sportieve crisis nog zichtbaarder. Antwerp begon het seizoen nochtans met zeven punten uit de eerste drie competitiewedstrijden, maar verloor daarna vijf keer op rij. Ook defensief loopt het moeilijk: de ploeg slikte in die periode te veel doelpunten.

Compper wil de focus echter op de oplossing leggen. “We zijn erop gebrand om de situatie om te buigen, nog meer omdat we voor eigen publiek spelen.” De thuiswedstrijd tegen Charleroi biedt Antwerp de kans om opnieuw vertrouwen te tanken, al is de opdracht gezien de recente prestaties niet vanzelfsprekend.

Bekerzege bracht voorlopig weinig ademruimte

Antwerp plaatste zich afgelopen weekend wel voor de volgende ronde van de Croky Cup. Tegen KSK Heist, een ploeg uit de lagere reeksen, won het met 0-1, maar overtuigend was het optreden allerminst. De wedstrijd maakte duidelijk dat er nog werk aan de winkel is om het aanvallende spel en de defensieve organisatie op punt te krijgen.

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De partij tegen Charleroi wordt daardoor een belangrijke graadmeter voor Compper en zijn spelers. De trainer wil niet meegaan in het verhaal van een ‘do or die’-wedstrijd, maar weet dat Antwerp dringend een resultaat nodig heeft.