Zulte Waregem-spits staat op radar van Belgische topclubs

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 7 reacties
Zulte Waregem-spits staat op radar van Belgische topclubs
Foto: © photonews

Anosike Ementa is een van de opvallende figuren bij Zulte Waregem. De 24-jarige Deen liet in zijn eerste negen competitiewedstrijden al twee doelpunten en vijf assists noteren. Met die cijfers én zijn imposante gestalte van 2,02 meter zou hij de aandacht hebben getrokken van verschillende Belgische topclubs.

Zelf lijkt Ementa daar voorlopig weinig mee bezig. Wanneer hem wordt voorgelegd dat hij op de radar van zowat alle Belgische topclubs zou staan, reageert hij lachend in HLN: “Is dat zo? Ik versta niet zo veel Nederlands, dus ik lees de kranten niet.” Hij beseft wel dat hij een bijzonder profiel heeft. “Mijn rol is anders dan die van veel klassieke spitsen. Iemand van mijn grootte moet ook wel sterk zijn, hè.”

Ondanks zijn mooie statistieken is de aanvaller nog niet helemaal tevreden. “Het zijn mooie cijfers, maar ik wil meer in de box opduiken”, klinkt het. “Als spits is het belangrijk om doelpunten te willen maken.” Ementa wil dus niet alleen belangrijk zijn met zijn assists, maar ook vaker zelf de trekker overhalen. Tegelijk kijkt hij naar het collectief: “Als we naar het grotere plaatje kijken, zijn we met de volledige ploeg goed aan het seizoen begonnen.”

Aanvallende droogte na sterke start

De laatste weken is de efficiëntie van Essevee wel wat teruggevallen. Na tien doelpunten in de eerste vijf competitiewedstrijden bleef Zulte Waregem in de drie daaropvolgende duels droog staan. Ementa vond dat zijn ploeg tegen Charleroi niet slecht speelde, maar op beslissende momenten tekortkwam. “Zij waren op de belangrijke momenten scherper en gingen met de overwinning aan de haal.” Tegen Anderlecht haalde Essevee zijn niveau niet, terwijl het tegen Gent kansen liet liggen.

Bekerzege moet voor nieuwe energie zorgen

De nederlaag tegen Gent kwam aan, geeft Ementa toe. “Dat was een wedstrijd die we echt wilden winnen. We waren teleurgesteld dat het niet lukte.” Toch bleef de sfeer in de kleedkamer volgens de Deen goed en kon Zulte Waregem zich herpakken in de beker. “Daarna hebben we ons herpakt. Nu willen we daarop voortbouwen.” 

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