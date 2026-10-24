🎥 Cristiano Ronaldo komt steeds dichter bij mythische 1000 - maar wat een cadeautje!

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Cristiano Ronaldo komt steeds dichter bij mythische 1000 - maar wat een cadeautje!
Foto: © photonews

Cristiano Ronaldo heeft op 41-jarige leeftijd nog maar weinig grote doelen over. Hij won zowat alles, behalve het WK, dat stilaan buiten bereik lijkt. De grens van 1.000 officiële doelpunten komt daarentegen almaar dichterbij.

De grens van 1.000 goals werd lang als onhaalbaar beschouwd. Pelé zou die mijlpaal volgens de legende hebben bereikt, al werden daarbij ook doelpunten uit wedstrijden met weinig inzet of zelfs niet-officiële duels meegeteld. In de officiële statistieken staat de Braziliaan op 762 treffers.

Twee spelers kunnen nog mikken op 1.000 carrièredoelpunten: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Messi staat stilaan in de laatste rechte lijn, terwijl Ronaldo stevig door blijft tellen. De Portugees maakte vrijdag zijn 982e doelpunt voor club en land samen.

Nog achttien goals verwijderd van historische grens

Toch zal deze treffer wellicht niet als zijn meest glansrijke de geschiedenis ingaan, als hij al definitief op zijn naam blijft staan. Bij een vrije trap vanop rechts, getrapt door landgenoot João Félix, belandde de bal in doel voor de 2-0 van Al-Nassr tegen Al-Faisaly. Op de beelden lijkt het er echter op dat een speler van Al-Faisaly de bal nog raakt.

Voorlopig wordt het doelpunt wel aan Ronaldo toegekend. Tenzij de Saoedische competitie daar nog anders over beslist, is dit zijn 982e carrièretreffer en zijn zesde van het seizoen voor Al-Nassr. De wedstrijd eindigde op 3-1. Nog achttien goals scheiden CR7 van de symbolische grens van 1.000 officiële doelpunten.

De vraag is of Messi, die zijn interlandcarrière heeft afgesloten maar nog geen einddatum voor zijn clubloopbaan heeft genoemd, lang genoeg zal doorgaan om zijn eeuwige rivaal alsnog te volgen. Ronaldo lijkt in elk geval goed op weg om als eerste voetballer officieel de kaap van 1.000 treffers te ronden.

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Cristiano Ronaldo

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