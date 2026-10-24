Absolute waanzin in Westerlo-Beveren: niemand gelooft wat er nog gebeurt

KVC Westerlo en SK Beveren hebben zaterdagavond voor een absoluut spektakelstuk gezorgd in 't Kuipje. De thuisploeg leek meermaals op weg naar een vijfde opeenvolgende overwinning, maar Beveren weigerde zich gewonnen te geven. Na acht doelpunten, twee strafschoppen en een rode kaart eindigde een bijzonder bewogen wedstrijd uiteindelijk op 4-4. Vooral de krankzinnige slotfase zal nog lang blijven nazinderen.

Westerlo begon met veel vertrouwen aan de wedstrijd en had nauwelijks tien minuten nodig om de score te openen. Na een fraaie combinatie met Sakamoto kreeg Shunsuke Saito de bal opnieuw voor de voeten. De Japanner aarzelde niet en klopte doelman Schenk met een uitstekende afwerking. De Kemphanen hadden de wedstrijd meteen in handen en gingen op zoek naar een tweede doelpunt. Lapage kwam daar nog dicht bij, maar zijn poging vloog nipt naast.

Beveren vecht zich terug, maar Bassette slaat toe

Gaandeweg kwam SK Beveren beter in de wedstrijd. De bezoekers vonden steeds vaker ruimte en konden in de 33e minuut ook toeslaan. Jearl Margaritha maakte een knappe actie in het strafschopgebied en bracht de bal gevaarlijk voor doel. Moïse Kaboré stond op de juiste plaats om de gelijkmaker binnen te werken.

De bezoekers leken met een verdiende gelijke stand naar de kleedkamer te trekken, maar daar dacht Norman Bassette anders over. In de blessuretijd van de eerste helft legde Sakamoto een voorzet terug tot bij de spits, die de bal zonder twijfelen voorbij Schenk knalde. Westerlo ging zo alsnog met een 2-1-voorsprong rusten.

Na de pauze kwam Beveren bijzonder scherp uit de kleedkamer. Margaritha kreeg meteen een grote mogelijkheid om opnieuw gelijk te maken, maar doelman Jungdal hield zijn ploeg overeind. Even later kreeg Westerlo aan de overkant een strafschop nadat Dylan Ourega werd neergehaald door Verschueren. Bassette nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de bal door het midden binnen. Met zijn tweede doelpunt van de avond leek hij de wedstrijd definitief te beslissen.

Invallers brengen Beveren helemaal terug

Toch had Beveren het laatste woord nog lang niet gezegd. Trainer Tim Bakens bracht onder anderen Chris Lokesa en Victor Olatunji tussen de lijnen en die ingrepen bleken bijzonder succesvol. Lokesa had amper enkele minuten nodig om zijn stempel te drukken. Op aangeven van Verschueren maakte hij ruimte in het strafschopgebied en versloeg hij Jungdal in de korte hoek. Plots stond het 3-2 en was alle spanning terug.





Westerlo probeerde de kleine voorsprong vervolgens over de streep te trekken. Trainer Issame Charaï voerde in de slotfase zelfs vier wissels tegelijk door om zijn ploeg opnieuw wat meer stabiliteit te geven. Dat bleek onvoldoende. In de 88e minuut ging doelman Jungdal helemaal in de fout bij een voorzet. Olatunji profiteerde optimaal van de misrekening en werkte de 3-3 binnen.

Absolute waanzin in de blessuretijd

Wat daarna gebeurde, tartte werkelijk alle verbeelding. In de blessuretijd kreeg Westerlo opnieuw een strafschop na een overtreding van Jans op de ingevallen Yang Min-hyeok. Deze keer was het Saito die zich achter de bal zette. De Japanner bleef ijzig kalm en trapte de 4-3 binnen. Met nog maar enkele minuten te spelen leek Westerlo alsnog met de drie punten aan de haal te gaan.

De frustraties liepen vervolgens bijzonder hoog op. Na een opstootje kregen verschillende spelers het met elkaar aan de stok en Westerlo-invaller Reda Laalaoui moest met een rode kaart naar de kleedkamer. De thuisploeg moest de allerlaatste minuten daardoor met tien man zien te overleven.

Maar het ongelooflijke gebeurde alsnog. In de twaalfde minuut van de blessuretijd, er werden er zeven gegeven, sloeg Beveren opnieuw toe. Olatunji was voor de tweede keer trefzeker en bezorgde zijn ploeg met de 4-4 een haast onwaarschijnlijk gelijkspel. Westerlo zag zo een historische 15 op 15 in extremis door de vingers glippen, terwijl Beveren zijn eerste uitpunt van het seizoen veroverde. Een wedstrijd waarin werkelijk alles zat, eindigde met een ontknoping die niemand nog voor mogelijk had gehouden.