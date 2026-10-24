Bayern krijgt kritiek na ziekenhuisopname Kompany: "Er is iets verloren gegaan in onze samenleving"

De ziekenhuisopname van Vincent Kompany zorgt in Duitsland voor vragen over de aanpak van Bayern München. Had de club zijn coach sterker moeten afremmen? Sportief directeur Max Eberl verdedigde de handelswijze van de Duitse recordkampioen.

Vincent Kompany weet uit zijn spelersloopbaan maar al te goed hoe lastig het is om afgeremd te worden. Wie terugkeert na een blessure of ziekte, wil doorgaans zo snel mogelijk weer aan de slag. Trainers en medische staf moeten dan soms op de rem staan.

Deze keer belandde Kompany zelf in die situatie. Nadat hij toegaf dat hij onvoldoende naar de signalen van zijn lichaam had geluisterd, is de Belgische trainer van Bayern München gedwongen opgenomen voor rust in het ziekenhuis. In Duitsland klinkt daarop kritiek: had Bayern meer moeten doen om zijn coach tijdig tegen zichzelf te beschermen?

Eberl: "We beschermen onze trainer zo goed mogelijk"

Max Eberl begrijpt dat er vragen worden gesteld, maar legt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de club. De sportief directeur wijst erop dat Bayern Kompany al had afgeschermd.

"Mensen kunnen uiteraard op zoek gaan naar iemand om de schuld te geven, maar wij proberen onze trainer zo goed mogelijk te beschermen", vertelde Eberl op zijn persconferentie. "Wanneer een trainer zegt dat hij zich klaar voelt om te werken, kunnen wij niet exact weten hoe hij zich vanbinnen voelt. We kunnen niet zomaar zeggen: 'Oké, we laten u dat niet doen.'"

Volgens Eberl werd Kompany in de aanloop naar de wedstrijd tegen Arsenal al twee dagen uit de werking gehouden. "De technische staf had hem twee dagen aan de kant gezet, omdat we wisten dat hij dat virus had. Daarna leek hij goed hersteld en voelde hij zich goed. Dan wordt het moeilijk om te zeggen: 'U mag dit niet doen.'"



Lees ook... KAA Gent ziet gewaardeerde trainer vertrekken: achter beslissing schuilt meer›

Kompany ging volgens Bayern te ver over zijn limiet

De Bayern-topman benadrukt dat er voortdurend overleg is met de coach en de medische staf. Toch heeft ook Kompany zelf een stem in het proces. "Hij mag uiteraard zijn mening geven. Hij wilde bij de wedstrijd zijn en alles leek in orde. Hij voelde zich goed. Maar toch is dit gebeurd."

Eberl ziet daarin ook een element van eigen verantwoordelijkheid. "Je moet zelf het moment herkennen waarop je zegt: 'Ik wil niet meer doorgaan, ik kan niet meer verder.' Vinnie is zo'n uitzonderlijke persoonlijkheid en zo'n ongelooflijke werker dat hij geneigd is om zichzelf voorbij dat punt te duwen."

Een bredere boodschap over luisteren naar het lichaam

De ziekenhuisopname van Kompany bracht Eberl tot een ruimere bedenking. "Misschien zijn we daar als samenleving iets in kwijtgeraakt. Maar er bestaan nog altijd mensen zoals hij, die gewoon zeggen: 'Ik wil dingen doen. Ik wil werken.'"

De sportief directeur sloot af met een waarschuwing die ook voor zijn trainer lijkt te gelden: "Er is een mooi gezegde: als je niet luistert naar de stille signalen van je lichaam, dan zal je lichaam uiteindelijk schreeuwen. Dat is nu helaas gebeurd en daar moeten we allemaal respect voor hebben."