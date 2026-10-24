Belgische voetbalbond lanceert nieuwe nationale ploeg: 14-jarig toptalent uit Engeland zit erbij

Vincent Mannaert schoof als technisch directeur en later CEO van de Belgische voetbalbond al meerdere maatregelen naar voren om het Belgische voetbal vooruit te helpen. De oprichting van een extra nationale jeugdploeg is daar nu een concreet gevolg van.

De Belgische voetbalbond wil de ontwikkeling van jonge talenten nog gerichter begeleiden. Daarom heeft de KBVB een nieuwe nationale selectie in het leven geroepen.

De ploeg kreeg de naam 'Pre Pathway U17' en is bedoeld voor spelers van maximaal 16 jaar. De selectie zal niet deelnemen aan een EK of WK, maar werkt wel oefenwedstrijden af.

Voorbereiding op het echte internationale werk

Met die nieuwe lichting wil de voetbalbond jongeren laten wennen aan alles wat bij een nationale ploeg komt kijken. Niet alleen wedstrijden, maar ook het leven in groep en stages maken deel uit van het traject.

Zo moeten de geselecteerde spelers beter voorbereid doorstromen naar jeugdploegen waarin er wel punten, kwalificatie en toernooien op het spel staan.

Grandel Boateng bij eerste selectie

De KBVB maakt de namen van de eerste groep geleidelijk bekend. Een opvallende speler in die selectie is Grandel Boateng, een 14-jarige rechtsbuiten die momenteel wordt opgeleid bij Birmingham.





Boateng kan op sportief vlak zowel voor Engeland als België uitkomen. De jonge flankaanvaller beschikt immers over de Engelse én Belgische nationaliteit. De Belgische bond wil hem duidelijk al vroeg bij het nationale project betrekken: tijdens de volgende stage draagt hij dus het zwart-geel-rood.