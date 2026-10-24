Coach van Rode Duivel haalt fors uit: "Ik voel me bedrogen, dit team heeft niet het niveau"

Getafe beleeft een bijzonder moeilijke jaargang. De recente blessure van Orel Mangala maakt de opdracht voor trainer Pepe Bordalás er niet eenvoudiger op. Na alweer een nederlaag spaarde de Spaanse coach zijn woorden niet op zijn persconferentie.

Orel Mangala, gehuurd met aankoopoptie van Olympique Lyon, groeide bij Getafe meteen uit tot een vaste waarde. Eind september liep de Rode Duivel echter een blessure op. Zijn afwezigheid weegt duidelijk op de ploeg uit de Madrileense voorstad.

Getafe blijft achter met twee zeges

Het vertrouwen zit bijzonder laag bij Getafe. De club pakte slechts twee overwinningen in negen competitiewedstrijden in La Liga. Ook in de Conference League loopt het moeizaam: na een gelijkspel tegen het Roemeense Craiova volgde een stevige 2-5-nederlaag tegen het Zwitserse Lugano.

Trainer Pepe Bordalás verscheen zichtbaar woedend voor de camera's. Hij had enkele vaste krachten rust gegeven met het oog op de competitie, maar die keuze draaide helemaal verkeerd uit. “Met alle respect voor Lugano: zij hebben het niveau van de Segunda División en toch maakten ze vijf doelpunten tegen ons. Ik moest mijn basisspelers inbrengen, want we stonden al compleet voor schut.”

Bordalás viseert het bestuur

De Spaanse coach richtte zijn pijlen nadrukkelijk op de clubleiding. “Ik voel me bedrogen. De beloftes die mij jaar na jaar worden gedaan, worden niet nagekomen. Ik verdien dit niet. De ploeg is niet in balans, daar waarschuw ik al sinds mei voor. We hebben niet het niveau om drie competities aan te kunnen, zelfs niet om er één te spelen.”



De blessure van Mangala verkleint zijn mogelijkheden nog verder. “Ik kan mijn basisspelers nu niet meer laten rusten, uit vrees dat ze geblesseerd raken. Wanneer mensen mij vragen waarom ik geen wissels doorvoer, is dat precies de reden.”